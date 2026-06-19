اللجنة المنظمة لـ«كواترو الرياضي» تستعد للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية 2026

عقد مركز كواترو الرياضي في عجمان الاجتماع التنسيقي الأول للجنة المنظمة، وذلك ضمن الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية «خليجية كواترو 2026»، والمقرر إقامته في إمارة عجمان خلال الفترة من 2 إلى 10 يوليو المقبل.



ويأتي الاجتماع في إطار التحضيرات المبكرة لتنظيم الحدث الرياضي الخليجي، الذي يقام برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، وبمشاركة واسعة من الأكاديميات والفرق الرياضية من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، في أجواء رياضية وتنافسية تجمع الأشقاء من دول المنطقة.



وناقشت اللجنة المنظمة خلال الاجتماع الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بالبطولة، وآلية استقبال الفرق المشاركة، وجدول المباريات، والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى خطط التغطية الإعلامية والنقل المباشر، بما يضمن تقديم نسخة مميزة تليق بمكانة الحدث وحضوره الخليجي المتنامي.



ويتضمن المهرجان إقامة بطولة أكاديميات كرة القدم لثلاث فئات عمرية، تشمل تحت 16 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 12 سنة، بمشاركة أكاديميات من الإمارات، الكويت، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، والعراق. بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من البرامج والفعاليات الرياضية المصاحبة، من أبرزها بطولة المهارات الكروية، وبطولة الألعاب الإلكترونية «بلاي ستيشن»، ودورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين، إلى جانب مجلس حواري خليجي بحضور نخبة من نجوم الرياضة الخليجية.



أكدت اللجنة المنظمة للبطولة، برئاسة عبدالعزيز عبدالله المشرف العام، التزامها بتقديم نسخة استثنائية من البطولة في دورتها التاسعة، عبر مواصلة تطوير الحدث وترسيخ مكانته كإحدى أبرز المنصات الرياضية الخليجية الهادفة إلى اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، وتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الأكاديميات المشاركة من مختلف دول المنطقة.



وتضم اللجنة العليا للبطولة في هذه النسخة نخبة من الكفاءات التنظيمية، حيث يتولى سالم خلفان مهام مدير البطولة، فيما يشرف أحمد فاضل على اللجنة الإعلامية، ويتولى أحمد حسن السيد الإشراف على اللجنة اللوجستية، بينما يتولى مبارك محسن مسؤولية اللجنة المالية. كما يشغل عبدالرحمن عوض منصب نائب مشرف لجنة المرافقين، ويتولى أحمد الصافي الإشراف على التغطية المباشرة للبطولة، بما يسهم في تقديم حدث رياضي وتنظيمي يواكب أعلى المعايير المهنية.