«عمومية اتحاد الكرة» تجتمع بحضور ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي



ثمن اتحاد الإمارات لكرة القدم الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لقطاع الرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة اللعبة ودعم الأنشطة والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تطور كرة القدم الإماراتية على كافة المستويات.



وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 3 لسنة 2026، والذي حمل شعار «الوطن يُوحدنا، وكرة القدم تجمعنا» تقديراً وعرفاناً لوطن يزدهر باستمرار، وبريقه يضيء الدروب، وبيئته تُحفز على العمل والعطاء والإبداع.



ترأس الاجتماع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الجمعية العمومية، وبحضور عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبد المحسن فهد الدوسري، وهشام محمد الزرعوني، وإبراهيم حسن النمر، وحمد أحمد المزروعي، وعمر الحاج المهيري، ويحيى خلف المطروشي، وفهد إسماعيل الحوسني، وأحمد علي المهبوبي، وأمل حسن بوشلاخ أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.



بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية، ألقاها عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية نيابة عن معالي رئيس الاتحاد، فيما استعرض محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، جدول الأعمال الذي تضمن تقرير نشاط اتحاد الكرة في الموسم 2025-2026، وعرض تقرير الحساب الختامي للاتحاد، وتقرير مدققي الحسابات والمصادقة عليه، إلى جانب اعتماد مقترحات تعديل النظام الأساسي، وكذلك اعتماد مقترحات تعديل اللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي، ورؤساء وأعضاء اللجان القضائية وهيئة فض المنازعات واللجان الاستئنافية.



فيما قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: «نتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زاید آل نهیان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم سموه المتواصل للرياضة، وليكن هذا الشعار «الوطن يُوحدنا، وكرة القدم تجمعنا»، أحد وأبرز المحفزات التي تدفعنا لمضاعفة العمل وتحسين الأداء».



وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: «إن مراجعة النظام الأساسي وتعديل اللوائح نهج ضروري لمواكبة التطورات التي تشهدها قوانين كرة القدم، وجمعيتنا العمومية هي القاعدة التي تنطلق منها كل مبادرات التطور».