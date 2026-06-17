البرازيلي جاردين مدرباً لشباب الأهلي



أعلن نادي شباب الأهلي رسمياً، التعاقد مع المدرب البرازيلي أندريه جاردين، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، خلفاً للمدرب البرتغالي باولو سوزا، في خطوة تعكس طموحات النادي لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.



ويعد جاردين من أبرز المدربين البرازيليين الذين لمع اسمهم خلال السنوات الأخيرة، حيث ولد في مدينة بورتو أليغري بولاية ريو غراندي دو سول، وبدأ مسيرته الرياضية ضمن الفئات السنية لنادي غريميو قبل أن يتجه إلى الدراسة الأكاديمية، ويحصل على شهادة في التربية البدنية من الجامعة الفيدرالية في ريو غراندي دو سول.



وبدأ جاردين مشواره التدريبي عام 2003 مع نادي إنترناسيونال البرازيلي، حيث أشرف على مختلف فرق الفئات السنية على مدار عشر سنوات، وصولاً إلى تدريب فريق تحت 20 عاماً، قبل أن يعود إلى غريميو عام 2013 لتولي تدريب فريق تحت 17 عاماً.



وفي عام 2014 خاض أولى تجاربه مع الفريق الأول لغريميو عندما تولى المهمة بشكل مؤقت عقب إقالة المدرب إندرسون موريرا، قبل أن يعمل ضمن الجهاز الفني بقيادة المدرب المخضرم لويز فيليبي سكولاري.



وانتقل جاردين إلى نادي ساو باولو عام 2015 مدرباً لفريق الشباب، قبل أن يتدرج داخل النادي ويشغل منصب المدرب المؤقت للفريق الأول أكثر من مرة، ثم تولى القيادة الفنية للفريق بشكل دائم في موسم 2019.



وعلى الصعيد الدولي، تولى تدريب منتخب البرازيل تحت 20 عاماً في عام 2019، ثم أصبح مدرباً لمنتخب تحت 23 عاماً، وقاد "السيليساو" إلى التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، بعد الفوز على إسبانيا في المباراة النهائية.



وفي فبراير 2022 انتقل إلى الدوري المكسيكي عبر بوابة نادي أتلتيكو سان لويس، قبل أن يتولى تدريب نادي أمريكا في يونيو 2023، ليبدأ هناك أنجح مراحل مسيرته التدريبية.

وقاد جاردين نادي أمريكا لتحقيق لقب الدوري المكسيكي في موسمه الأول، ليصبح واحداً من قلة من المدربين الذين حققوا هذا الإنجاز، قبل أن يواصل نجاحاته بقيادة الفريق إلى لقبين إضافيين متتاليين، محققاً ثلاث بطولات دوري متتالية، في إنجاز تاريخي غير مسبوق بالنظام الحديث لكرة القدم المكسيكية.



كما قاد الفريق إلى أربع مباريات نهائية متتالية في المكسيك، مؤكداً مكانته كأحد أبرز المدربين في القارة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، قبل أن يغادر النادي في يونيو 2026 باتفاق متبادل مع الإدارة.



ويصل جاردين إلى شباب الأهلي بسيرة تدريبية حافلة بالنجاحات، تجمع بين تطوير المواهب الشابة، والخبرة الدولية، والقدرة على صناعة الفرق البطلة، وهي عوامل يأمل النادي أن تسهم في مواصلة مسيرة الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.