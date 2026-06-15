نادي الجزيرة الحمراء يكرّم الفرق الرياضية والكوادر الفنية



بحضور سيف حمد بن قضيب الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء وشركة كرة القدم، كرّم نادي الجزيرة الحمراء فرقه الرياضية والأجهزة الفنية والإدارية خلال حفله السنوي، تقديراً للإنجازات التي حققتها مختلف الفرق الرياضية والجهود التي بذلتها الكوادر العاملة خلال الموسم الرياضي.



ويأتي هذا التكريم في إطار حرص النادي على ترسيخ ثقافة التميز والاحتفاء بالعطاءات التي أسهمت في تعزيز مسيرته الرياضية، بما يدعم استدامة التطور ويرتقي بمستويات الأداء في مختلف الألعاب الرياضية. وشهد الحفل تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية الذين كان لهم دور بارز في دعم مسيرة الفرق الرياضية وتحقيق مستهدفاتها، في أجواء عكست روح الانتماء والعمل الجماعي والالتزام بقيم التنافس الإيجابي والعطاء.



وأكد سيف حمد بن قضيب الزعابي، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء وشركة كرة القدم، أن ما يحققه النادي من نتائج إيجابية هو ثمرة العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الفرق والأجهزة الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا التكريم يعكس تقدير النادي للجهود المبذولة وحرصه على تحفيز الكفاءات والاحتفاء بالعطاء المتميز. كما أكد أن التطور الذي يشهده القطاع الرياضي يأتي بفضل الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين.



وقال سعادته: «يمثل هذا الحفل تقديراً للجهود التي بذلها اللاعبون والمدربون والإداريون، والتي أسهمت في تعزيز مسيرة النادي وحضوره الرياضي. ونؤمن بأن الاستثمار في الكفاءات وتحفيزها يشكل أساساً لمواصلة التطور وتحقيق مستهدفاتنا خلال المرحلة المقبلة».



وأضاف: «نواصل العمل على توفير بيئة رياضية محفزة تسهم في تطوير المواهب وتعزيز ثقافة التميز، بما يدعم حضور النادي التنافسي ويسهم في إعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات».



واختُتم الحفل في أجواء عكست روح الانتماء والاعتزاز بالمنجزات المحققة، والتقدير للجهود التي أسهمت في تحقيقها، وسط تطلعات لمواصلة مسيرة التطور والتميز وتعزيز المكتسبات الرياضية، بما يدعم مكانة نادي الجزيرة الحمراء كمنصة رائدة في تنمية المواهب وترسيخ القيم الرياضية وخدمة المجتمع.