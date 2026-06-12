منتخب الإمارات يحافظ على ترتيبه العالمي في تصنيف «فيفا»



حافظ المنتخب الإماراتي على ترتيبه بالمركز 68 في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتكمل قائمة أفضل عشرة منتخبات آسيوية في التصنيف.



وفي الوقت نفسه، تدخل المنتخبات الآسيوية منافسات كأس العالم 2026، بطموحات كبيرة، مدعومة بتقدم لافت، حيث حافظ المنتخب الياباني على مكانته كأفضل منتخبات القارة قبل انطلاق البطولة.



وجاء «الساموراي الأزرق» في المركز 18 عالمياً دون تغيير، ليبقى في صدارة المنتخبات الآسيوية المشاركة في المونديال، بينما واصل المنتخب الإيراني تقدمه ليصعد إلى المركز 20 عالمياً.

وحل منتخب كوريا الجنوبية ثالثاً على المستوى الآسيوي، باحتلاله المركز 25 عالمياً، متقدماً على أستراليا التي جاءت في المرتبة 27.



كما ضمت قائمة المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس العالم كلاً من أوزبكستان بالتصنيف 50، وقطر بالتصنيف 56، والعراق بالتصنيف 57، والسعودية بالتصنيف 61، والأردن بالتصنيف 63.



وشهد التصنيف تقدماً للمنتخب الصيني بثلاثة مراكز ليصل إلى المرتبة 91 عالمياً، بينما سجل لبنان أكبر تراجع آسيوي بخسارته سبعة مراكز ليهبط إلى المركز 115، كما تراجعت بوتان ستة مراكز لتحتل المرتبة 192.



ولا تقتصر أهمية التصنيف العالمي على الجانب المعنوي فقط، إذ سيؤدي دوراً محورياً خلال كأس العالم 2026، حيث اعتمد «فيفا» التصنيف كأحد معايير كسر التعادل بين المنتخبات المتساوية في النقاط داخل المجموعات، كما سيستخدم للمفاضلة بين المنتخبات صاحبة المركز الثالث عند تحديد أفضل ثمانية منتخبات تتأهل إلى دور الـ32، في حال استمرار التساوي بعد تطبيق المعايير الأساسية الأخرى.