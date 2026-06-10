محمد النني يودع الجزيرة ويرسل رسالة إلى الإدارة والجماهير

أعلن المصري محمد النني رحيله رسمياً عن نادي الجزيرة بعد نهاية مشواره مع الفريق، الذي امتد لموسمين، موجهاً رسالة شكر إلى إدارة النادي وزملائه اللاعبين والجماهير على الدعم الذي حظي به طوال فترة وجوده مع «فخر أبوظبي»



ونشر النني رسالة عبر حسابه على منصة «إكس»، قال فيها: اليوم أعلن نهاية رحلتي مع نادي الجزيرة بعد موسمين، أشكر جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارة على الدعم والمساندة، وشكر خاص جداً للجمهور الجزراوي على دعمه المستمر.



وأضاف: نهاية رحلة وبداية رحلة جديدة إن شاء الله، أسأل الله التوفيق فيما هو قادم، وأتمنى التوفيق لنادي الجزيرة في المرحلة المقبلة.

وكان النني قد انضم إلى صفوف الجزيرة قادماً من نادي أرسنال الإنجليزي، وشكل أحد أبرز عناصر خط وسط الفريق في الموسمين الماضيين، مستفيداً من خبراته الكبيرة التي اكتسبها خلال مشواره الاحترافي الطويل في الملاعب الأوروبية والمنتخبات المصرية.



ويأتي إعلان رحيل النني في إطار التحركات التي يشهدها الجزيرة استعداداً للموسم الجديد، حيث يعمل النادي على إعادة ترتيب صفوفه من أجل المنافسة بقوة على الألقاب، حيث ينتظر أن يعمل النادي على دعم صوفه بعدد من العناصر المميزة في الفترة المقبلة.