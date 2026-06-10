محمد البدواوي: وليد عبيد مستمر مع حتا وهدفنا البقاء في «الأضواء» «فيديو»

أكد محمد علي محمد بن خليفة البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي حتا الرياضي، أن تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى والعودة إلى دوري أدنوك للمحترفين جاء ثمرة العمل الجماعي والتكاتف بين جميع منتسبي النادي، مشيراً إلى أن المدرب وليد عبيد مستمر مع حتا وهدف الفريق في الموسم المقبل هو البقاء في دوري الأضواء.



وأضاف البدواوي لـ«البيان» إن الإنجاز تحقق بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة كرة القدم وإدارة النادي منذ انطلاقة الموسم، والعمل بروح الفريق الواحد، حيث تكللت هذه الجهود بالتتويج بلقب دوري الدرجة الأولى والصعود إلى دوري المحترفين، إلى جانب النجاحات التي حققها النادي في الألعاب الأخرى، ما يوكد أن الموسم لحتا كان ناجحاً بكل المقاييس.



وأوضح البدواوي أن المدرب المواطن وليد عبيد، يُعد أحد أبرز عناصر النجاح في السنوات الأخيرة، وهو جزء أساسي من منظومة نادي حتا، وهذا الإنجاز ليس الأول الذي يحققه مع الفريق، بل يُعد الإنجاز الثالث له مع النادي.



ولفت إلى أن إدارة النادي قررت توسيع نطاق مهام المدرب خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن دوره لن يقتصر على قيادة الفريق الأول فقط، وسيكون له دور أكبر داخل المنظومة الفنية للنادي، متوجهاً بالشكر والتقدير على ما قدمه من عمل احترافي وجهود كبيرة طوال الموسم، وأن عطاءه محل فخر واعتزاز به كمدرب مواطن نجح في تحقيق هذا الإنجاز.



وفي ما يتعلق بملف التعاقدات، كشف البدواوي أن إدارة النادي بدأت بالفعل تنفيذ خطتها الخاصة بتدعيم صفوف الفريق استعداداً للمشاركة في دوري المحترفين، مبيناً أن عدداً كبيراً من اللاعبين الذين شاركوا في رحلة الصعود سيواصلون المشوار مع الفريق، ويمثلون النواة الأساسية للمشروع المقبل.



وأعلن البدواوي أن النادي أنجز عدداً من الصفقات خلال الفترة الماضية، سيتم الإعلان عنها قريباً كما سيتم العمل على استكمال بقية الملفات الفنية والإدارية، مع إقامة معسكر خارج الدولة استعداداً للموسم المقبل سيتم الإعلان عنه قريباً مع الصفقات الجديدة.



تحديات

وكشف البدواوي عن أبرز التحديات التي رافقت مسيرة الفريق طوال الموسم، حيث حرصت إدارة النادي على التعامل معها بإيجابية لافتاً إلى أنه تم التعامل مع التحديات كفرص للعمل والتطوير، وكان التركيز منصباً على هدف واضح يتمثل في الصعود إلى دوري المحترفين، مع إيمان كامل بقدرة الفريق على تحقيق هذا الهدف رغم استبعاد البعض لحتا من قائمة أبرز المرشحين للمنافسة على المركز الأول.



ولفت إلى أن الفريق لم يتصدر جدول الترتيب إلا في مراحل متأخرة من الموسم، مؤكداً أن الإصرار والثقة من أبرز العوامل التي قادت إلى تحقيق اللقب، وأضاف: تمسكنا بحظوظنا حتى الجولة الأخيرة، والحمد لله توجنا بالمركز الأول بعد موسم طويل وصعب، وهو تتويج مستحق لجهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين في النادي.



دور كبير

وثمّن البدواوي الدور الكبير الذي لعبته جماهير حتا في مسيرة الفريق هذا الموسم، مؤكداً أنها كانت شريكاً أساسياً في تحقيق الإنجاز الذي يهديه إلى جماهير النادي التي وقفت معنا طوال الموسم، وكان لها دور مهم في دعم اللاعبين وتحفيزهم.



تحضيرات

وكشف رئيس مجلس إدارة نادي حتا أن العمل للموسم المقبل بدأ مبكراً، مشيراً إلى أن النادي يدرك حجم التحديات التي تنتظره في دوري أدنوك للمحترفين ووضعت الإدارة خطة عمل مبكرة استعداداً للموسم الجديد، وقال: بدأنا الإعداد للموسم المقبل حتى قبل التتويج، وفي اليوم الأول بعد حسم اللقب انطلقت فعلياً مرحلة التحضير، ندرك أن المنافسة في دوري المحترفين ستكون صعبة، ولذلك نعمل وفق رؤية واضحة وإمكانات مدروسة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وأضاف أن مجلس إدارة النادي الرياضي قدم دعماً كبيراً خلال الموسم الحالي، معرباً عن تقديره لهذا الدعم الذي أسهم في تحقيق أهداف النادي.



