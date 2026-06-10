العين يؤمن بقاء كاكو حتى 2028

أعلن نادي العين تجديد عقد نجمه الباراغوياني أليخاندرو روميرو غامارا «كاكو» حتى صيف عام 2028، ليواصل أحد أبرز صناع اللعب في دوري أدنوك للمحترفين رحلته بقميص «الزعيم»، في خطوة تعكس حرص النادي على الحفاظ على ركائز النجاح والاستقرار الفني.

ويعد كاكو، لاعب منتخب باراغواي في كأس العالم 2026، من أهم العناصر التي أسهمت في الإنجازات الأخيرة للفريق، بفضل قدراته الفنية العالية ورؤيته المميزة داخل الملعب، حيث لعب دوراً محورياً في صناعة الأهداف وقيادة خط الوسط، ليصبح أحد أبرز الأسماء التي يعتمد عليها الفريق في المباريات الكبرى محلياً وقارياً.

ويأتي التمديد في توقيت مهم، مع استعداد العين لخوض موسم مزدحم بالتحديات، يتقدمه التنافس على الألقاب المحلية والمشاركة القارية، إذ ترى إدارة النادي أن الحفاظ على اللاعبين أصحاب الخبرة والجودة يمثل أحد مفاتيح النجاح في المرحلة المقبلة.

ومنذ انضمامه إلى العين، نجح كاكو في كسب ثقة الجماهير بفضل أدائه الثابت وشخصيته القيادية داخل المستطيل الأخضر، كما أصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تشكيلة الفريق، سواء من خلال صناعة الفرص أو المساهمة المباشرة في تسجيل الأهداف.