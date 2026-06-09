عبدالله حسن: مونديال 2026 يبدأ حقبة تكتيكية جديدة والعمق البشري مفتاح النجاح

قدم عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، قراءة فنية شاملة للملامح المنتظرة في كأس العالم 2026، مؤكداً أن النسخة المقبلة لن تكون الأكبر في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات والمباريات فقط، بل ستشكل أيضاً محطة مفصلية في تطور الجوانب التكتيكية والبدنية والتحكيمية للعبة.



وأشار إلى أن البطولة ستقام للمرة الأولى في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وهو ما يفرض تحديات غير مسبوقة على المنتخبات المشاركة بسبب المسافات الشاسعة بين المدن المستضيفة، رغم التقارب الجغرافي بين الدول الثلاث، وضرب مثالاً بالمسافة بين مدينتي ميامي وفانكوفر التي تصل إلى 4507 كيلومترات، مقارنة بالمساحات المحدودة التي شهدتها نسخة قطر 2022.



وأوضح عبدالله حسن، أن مونديال 2026 سيشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، موزعة على 12 مجموعة، مع إقامة 104 مباريات، كما سيشهد الظهور الأول لأربعة منتخبات في النهائيات هي الرأس الأخضر وكوراساو والأردن وأوزبكستان، ما يعكس اتساع قاعدة المنافسة العالمية.



وأكد عبدالله حسن، أن البطولة ستدخل مرحلة جديدة من التطوير التحكيمي، من خلال تطبيق تعديلات غير مسبوقة تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت وزيادة الزمن الفعلي للعب، ومن أبرزها تحديد 10 ثوانٍ فقط لتنفيذ التبديلات، و5 ثوانٍ لرمية التماس، وإلزام اللاعبين بتلقي العلاج خارج أرضية الملعب، ومنع الاعتراض الجماعي أو الحديث مع الحكم، إلى جانب تطوير استخدام تقنية الفيديو المساعد، وتشديد العقوبات في بعض حالات الطرد المباشر، وإقرار فترتين إلزاميتين لشرب المياه في كل شوط، فضلاً عن تطبيق ضوابط تنظيمية جديدة خاصة بالجماهير.



ورأى أن الاتجاهات التكتيكية الحديثة ستفرض نفسها بقوة في البطولة، وفي مقدمتها الضغط العالي المتقدم، والاعتماد على التحولات السريعة، والبناء المنظم من الخلف، واللعب التمركزي، والظهير المعكوس، والمرونة التكتيكية، إلى جانب تنامي أهمية السيطرة على وسط الملعب والتطور المستمر في التنظيم الدفاعي.



وأوضح عبدالله حسن، أن اللعب التمركزي والبناء من الخلف أصبحا من أهم سمات كرة القدم الحديثة، حيث يرتكزان على التمركز السليم بين الخطوط، وخلق زوايا تمرير متعددة، وتحقيق التفوق العددي في وسط الملعب، والسيطرة على الاستحواذ، وبناء الهجمات انطلاقاً من حارس المرمى.



وأضاف أن الضغط العالي المتقدم يمثل أحد أبرز الأسلحة التكتيكية المنتظرة في كأس العالم، لكونه يسمح باستخلاص الكرة بالقرب من مرمى المنافس، وخلق فرص تهديفية سريعة، وإجبار الخصم على ارتكاب الأخطاء، فضلاً عن التحكم في إيقاع المباراة وتقليل جودة البناء الهجومي للمنافس.



وأشار إلى أن التحولات السريعة ستظل العامل الحاسم في كرة القدم الحديثة، سواء من خلال التحول الهجومي المباشر عقب استعادة الكرة أو التحول الدفاعي الفوري بعد فقدانها، مع استغلال المساحات قبل إعادة تنظيم المنافس لصفوفه.



وأكد أن خط الوسط سيبقى المحور الرئيسي في إدارة المباريات، مع تزايد أهمية لاعبي الوسط في تنظيم الاستحواذ وكسر خطوط الضغط وإدارة نسق اللعب وبدء التحولات الهجومية والحفاظ على التوازن الدفاعي.



وفي الجانب الدفاعي، أوضح أن المفاهيم الحديثة تجاوزت فكرة الرقابة الفردية أو التكتل أمام المرمى، وأصبحت تعتمد على تنظيم الكتلة الدفاعية والضغط الجماعي المنظم والدفاع الاستباقي، إضافة إلى مفهوم «الدفاع أثناء الهجوم» للحد من خطورة الهجمات المرتدة.



كما لفت إلى أن الظهير المعكوس أصبح من أبرز الابتكارات التكتيكية في السنوات الأخيرة، حيث ينتقل الظهير إلى العمق أثناء الاستحواذ، بما يسهم في زيادة الكثافة العددية بوسط الملعب وتحسين زوايا التمرير وتعزيز السيطرة على الكرة وتحقيق توازن دفاعي أفضل.



وأضاف أن المرونة التكتيكية ستكون سمة أساسية في البطولة، إذ لم تعد الفرق ملتزمة برسم ثابت طوال المباراة، فقد تدافع بطريقة 4-4-2 ثم تتحول هجومياً إلى 3-2-5 أو 2-3-5، لتصبح الأدوار داخل الملعب أكثر أهمية من شكل التشكيل التقليدي.



وتطرق عبدالله حسن إلى التأثيرات الفنية المرتبطة بالبطولة، مشيراً إلى أن السفر المتكرر بين المدن والدول سيؤثر على الجوانب البدنية والفنية للمنتخبات، من خلال الإرهاق البدني واضطراب الساعة البيولوجية وارتفاع احتمالات الإصابات.



وأوضح أن فترات شرب المياه الإلزامية لن تكون مجرد استراحة بدنية، بل ستتحول إلى فرصة تكتيكية للمدربين لإجراء تعديلات فورية على الرسم الخططي وأدوار اللاعبين ومعالجة المشكلات المتعلقة بالضغط أو البناء الهجومي أثناء سير المباراة.



وشدد على أن تدوير اللاعبين سيكون عاملاً حاسماً في المنافسة على اللقب، في ظل زيادة عدد المباريات واتساع نطاق البطولة، مؤكداً أن أي منتخب لن يتمكن من الاعتماد على تشكيلة ثابتة طوال المشوار، وأن عمق القائمة وجودة البدلاء سيشكلان أحد أهم مفاتيح الوصول إلى الأدوار النهائية.



واختتم عبدالله حسن رؤيته الفنية بالتأكيد على أن كرة القدم الحديثة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على التحليل الرقمي والبيانات، حيث باتت مؤشرات مثل شدة الضغط وكفاءة التمرير وسرعة التحولات والمسافات الدفاعية والخرائط الحرارية والأحمال البدنية عناصر أساسية في التحضير التكتيكي واتخاذ القرارات الفنية، ما يجعل كأس العالم 2026 مرشحاً لتكون البطولة الأكثر تطوراً من الناحية التكتيكية في تاريخ اللعبة.