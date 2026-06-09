طارق أحمد: كثافة المباريات تشكل عبئاً على اللاعبين في كأس العالم



صرح لاعب منتخب الإمارات سابقا، طارق أحمد إن التوقعات بشأن زيادة عدد المباريات في كأس العالم قد تؤدي إلى توسيع دائرة المنتخبات القادرة على بلوغ الأدوار المتقدمة، موضحاً أن ارتفاع عدد اللقاءات يفرض بالضرورة امتلاك دكة بدلاء واسعة وجاهزية بدنية عالية، وهو ما قد يمنح الأفضلية للفرق الأكثر قدرة على التعامل مع ضغط المباريات.



وأضاف أن منتخب الإمارات يُعد من أفضل المنتخبات في آسيا، مشيراً إلى أنه كان قادراً على الوصول إلى مراحل متقدمة حتى قبل التعديلات المرتقبة على نظام التأهل، إلا أن بعض الظروف التي ترافق التصفيات قد تؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة.



وأوضح أن الاعتماد على أسماء المنتخبات الكبرى مثل إسبانيا وفرنسا والأرجنتين والبرازيل وهولندا لم يعد كافياً وحده لتحديد المرشحين، في ظل تأثير زيادة عدد المباريات وتراكم الإرهاق البدني وارتفاع معدلات الإصابات.



وأشار إلى أن كثافة المباريات والمواجهات القوية تشكل عبئاً كبيراً على اللاعبين، لافتاً إلى أن الإصابات أصبحت ظاهرة ملحوظة حتى في أعلى مستويات كرة القدم الأوروبية، وهو ما يعكس حجم الضغط المتزايد الواقع على اللاعبين بسبب ازدحام الروزنامة.