ميلوش يكشف عن جهازه المعاون في النصر

كشف ميلوش ميلوييفيتش مدرب النصر الجديد في تصريح لموقع «ماكسبيت سبورت» الصربي، عن جهازه المعاون الذي يضم مساعده الأول نيناد جورجيفيتش، لاعب منتخب صربيا سابقاً واليوناني نيكولاس، والبرتغالي جواو، ومدرب الحراس بوبان بايكوفيتش.



وأكد ميلوش أن تحضيرات النصر تنطلق في الأول من يوليو، يليها معسكر في النمسا بعد نحو عشرة أيام، إضافة إلى عملية اختيار اللاعبين والتعاقد مع تعزيزات جديدة.

وبدأ ميلوييفيتش مسيرته التدريبية في آيسلندا مع فريقي فيكينغور وبريدايبلِك، قبل أن يثبت نفسه في السويد عبر مالمو، وهاكن، وهاماربي. وفي أغسطس 2022 تولى تدريب النجم الأحمر بلغراد خلفاً للمدرب الحالي ديان ستانكوفيتش.



ووقع المدرب الصربي عقداً لمدة عام واحد، ليواصل بذلك مسيرته في دوري أدنوك للمحترفين، وسيكون النصر ثالث نادٍ في الإمارات، بعدما نال ثقة إدارة العميد التي تطمح إلى إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة على الألقاب المحلية وكذلك لقب دوري أبطال الخليج.



وكان ميلوش قد حقق نجاحاً كبيراً في أول مواسمه بدبي مع نادي الوصل، حيث توج بالثنائية، في مفاجأة كبيرة أنهت سنوات طويلة من الانتظار على مستوى الألقاب، قبل أن يرحل بعد موسمين ويتجه إلى الشارقة.