عبدالله حسن يشارك في مؤتمر دولي لتطوير أكاديميات الكرة

عاد إلى الدولة الخبير الكروي والمحاضر المعتمد لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، عبدالله حسن، بعد مشاركته في المؤتمر الدولي لكرة القدم، الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو يومي 6 و7 يونيو الجاري، وناقش سبل تطوير اللعبة وآليات عمل أكاديميات كرة القدم وفق رؤية الاتحاد الأوروبي للعبة.

وأدار المؤتمر فرانك لودوف، المستشار الفني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين المختصين بتطوير كرة القدم والأكاديميات الرياضية.

وتناول المؤتمر مجموعة من المحاور المهمة، أبرزها أولويات التطوير في الاتحاد التركي لكرة القدم، ونموذج نادي برشلونة في تطوير أكاديميات كرة القدم، إضافة إلى دور ومسؤولية الاتحادات الوطنية في الارتقاء بعمل الأكاديميات وتعزيز مخرجاتها الفنية.

كما ناقش المشاركون آليات اكتشاف المواهب وتطويرها، ودور الوكلاء في منظومة الأكاديميات والاستثمار الرياضي، إلى جانب استعراض منهجية العمل المشترك بين الأكاديميات في دول الإقليم، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير برامج إعداد اللاعبين وفق أحدث المعايير العالمية.