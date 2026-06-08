ميلوش: صناعة المستقبل تبدأ باحترام التاريخ.. أنا نصراوي (فيديو)

وجه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، المدرب الجديد لفريق النصر، رسالة عاطفية إلى جماهير النادي ولاعبيه، تعهّد فيها بالعمل على إعادة «العميد» إلى المكانة التي تليق بتاريخه وإرثه العريق في كرة القدم الإماراتية.

واستهل ميلوييفيتش رسالته بالتأكيد على خصوصية النادي ومكانته التاريخية، قائلاً: «دبي مدينة شُيّدت على الطموح، لكن صناعة المستقبل تبدأ أولاً باحترام التاريخ.. وهنا يعيش التاريخ».

وأضاف أن هناك أندية تمارس كرة القدم، «أما النصر فهو من بدأ الحكاية»، مشدداً على أن النادي يمثل «الصفحة الأولى التي كُتبت في سجل كرة القدم الإماراتية».

ورأى المدرب الصربي أن مكانة النصر وإرثه يفرضان على الجميع رفع سقف الطموحات، وقال: «بمكانة نادٍ بحجم وإرث النصر، يجب أن نطالب أنفسنا بالمزيد، وأن نعيد هذا النادي إلى المكانة التي يستحقها».

وخصّ اللاعبين بجزء من رسالته، داعياً إياهم إلى استشعار حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكداً أن «هذا القميص يحمل إرثاً عظيماً»، وأن الفريق مطالب باللعب «بأقصى درجات الشغف والقوة»، والقتال على كل نقطة سعياً إلى تحقيق النجاحات التي تليق بشعار النادي.

كما توجّه إلى جماهير «العميد»، مشيداً بصبرها ودعمها المستمر، وقال: «كنتم دائماً الروح النابضة لهذا الملعب»، مضيفاً أنه لمس قوة «الموجة الزرقاء»، ويشعر بالفخر لانضمامه إلى أسرة النادي، معتبراً أن ملعب آل مكتوم أصبح «موطنه».

وختم ميلوييفيتش رسالته بنبرة حماسية قائلاً: «لن نتحدث عن المستقبل.. بل سنصنعه. من هذه اللحظة»، قبل أن يعرّف بنفسه قائلاً: «أنا ميلوش ميلوييفيتش.. وأنا نصراوي».