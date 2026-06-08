محمود داوود: دبي وجهتي المفضلة للإجازات.. وألمانيا تحتاج للحظ للفوز بكأس العالم (فيديو)

أكد لاعب الوسط الألماني محمود داوود أن مدينة دبي تمثل وجهته المفضلة لقضاء الإجازات، مشيداً بالأجواء التي توفرها المدينة والمنشآت الرياضية فيها، معتبراً في الوقت ذاته أن المنتخب الألماني يمتلك المقومات التي تجعله من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم 2026.

وقال داوود، صاحب الأصول السورية ولاعب آينتراخت فرانكفورت، في تصريحات خاصة لـ«البيان» خلال حضوره نهائي الدوري الأدرياتيكي في كرة السلة بين ناديي دبي وبارتيزان: «أزور دبي باستمرار، وفي كل مرة أحصل فيها على إجازة تقريباً أحرص على المجيء إلى هنا. أحب دبي كثيراً».

وأضاف: «الملعب رائع للغاية، والأجواء مميزة ومذهلة. أنا أحب هذا المكان حقاً، وأستمتع دائماً بالوجود هنا».

وعن حظوظ المنتخب الألماني في كأس العالم المقبلة، أعرب داوود عن أمله في تتويج «المانشافت» باللقب، قائلاً: «أتمنى أن تفوز ألمانيا بكأس العالم. بالطبع تمتلك منتخباً قوياً للغاية، لكنك تحتاج أيضاً إلى شيء من الحظ في مثل هذه البطولات».

وتابع: «ألمانيا تملك فريقاً قوياً جداً، ولذلك أعتقد أنها من المنتخبات القادرة على المنافسة بقوة على اللقب».

ورحب داوود بالنظام الجديد لكأس العالم، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، معتبراً أن القرار يمنح الدول الأقل حضوراً على الساحة العالمية فرصة تاريخية للمشاركة.

وأوضح: «أعتقد أن وجود 48 منتخباً أمر جيد. المنتخبات الصغيرة ستحصل أيضاً على فرصة للمشاركة في كأس العالم، وهذه فرصة كبيرة بالنسبة لها من أجل الظهور والتطور واكتساب الخبرات».

وفي ما يتعلق بعودة الحارس المخضرم مانويل نوير «40 عاماً» إلى صفوف المنتخب الألماني للمشاركة في مونديال 2026، أكد داوود أهمية وجوده داخل الفريق، قائلاً: «بالنسبة لألمانيا، مانويل نوير هو أعظم حارس مرمى. وعودته أمر جيد للغاية بالنسبة للفريق».

وأكد داوود، الذي سبق أن شارك في مباراتين وديتين مع ألمانيا، ثقته بقدرة منتخب بلاده على الظهور بصورة قوية في كأس العالم، مستنداً إلى جودة العناصر التي يمتلكها وخبرته الكبيرة في البطولات الكبرى.

ويلعب داوود حالياً مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، وسبق له اللعب مع أندية بوروسيا مونشنغلادباخ وشتوتغارت وبرايتون الإنجليزي، كما لعب مع منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً و19 عاماً، وشارك في مباراتين وديتين مع «المانشافت».