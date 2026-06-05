أكاديمية العين تعلن عن معسكرها الصيفي الأوروبي في صربيا



أعلنت أكاديمية العين لكرة القدم، تنظيم معسكرها الصيفي الأوروبي السنوي خلال الفترة من 4 إلى 18 يوليو المقبل، في العاصمة الصربية بلغراد ومدينة زلاتيبور، وذلك تحت إشراف الدكتور زكريا أحمد العوضي، الخبير الآسيوي والإماراتي في تدريب وحراسة المرمى، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى صقل مهارات اللاعبين وإعدادهم وفق أحدث الأساليب الأوروبية الحديثة.

ويتضمن المعسكر إقامة كاملة في فندق مميز، إلى جانب برنامج تدريبي احترافي يشرف عليه مدربون متخصصون، مع إتاحة الفرصة للمشاركين للاحتكاك المباشر بمدربين وفرق أوروبية، وخوض ثلاث مباريات ودية أمام فرق من صربيا وأوروبا، بما يسهم في رفع المستوى الفني والبدني للاعبين واكتساب خبرات تنافسية جديدة.



كما يشمل البرنامج سلسلة من المحاضرات التثقيفية والتربوية التي تهدف إلى تنمية شخصية اللاعب داخل وخارج الملعب، إلى جانب برامج خاصة في التغذية الرياضية والإعداد الذهني، فضلاً عن تنظيم جولات سياحية وترفيهية للتعرف على أبرز المعالم في صربيا، بما يحقق التوازن بين الجوانب الرياضية والثقافية والاجتماعية.



وأكد الدكتور زكريا أحمد العوضي، أن المعسكر يتيح إمكانية مرافقة ولي الأمر للراغبين في ذلك، مشيراً إلى أن جميع المشاركين سيخضعون لإشراف متكامل من مدربين حاصلين على شهادات أوروبية معتمدة، وإداريين متخصصين، وأخصائي علاج وتأهيل، ومدرب لياقة بدنية، بما يضمن توفير بيئة احترافية وآمنة طوال فترة المعسكر.



وأوضح أن جميع اللاعبين المشاركين سيحصلون في ختام البرنامج على شهادة معتمدة من إدارة المعسكر، مشيراً إلى أن تكلفة المشاركة تبلغ 15 ألف درهم للاعب الواحد، مع إمكانية السداد على ثلاث دفعات، فيما لا تشمل الرسوم تذاكر السفر أو تأشيرة الدخول إلى صربيا.



وأضاف أن المعسكر يقام للعام السابع مستفيداً من خبرات متراكمة في تنظيم المعسكرات الأوروبية، وحقق نجاحات كبيرة في النسخ السابقة من خلال تطوير مهارات اللاعبين وإكسابهم الثقة والاعتماد على النفس، مؤكداً أن الهدف الرئيس يتمثل في إعداد جيل من اللاعبين الواعدين القادرين على التعامل مع متطلبات الاحتراف، من خلال بيئة رياضية متكاملة تجمع بين التدريب المتخصص، والمحاضرات التربوية، والتجارب الحياتية التي تعزز شخصية اللاعب وتطوره المستقبلي.