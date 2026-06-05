طارق أحمد يودع يونايتد بعد الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين

أعلن لاعب الوسط طارق أحمد رحيله عن يونايتد أف سي مع انتهاء عقده، مسدلاً الستار على محطة ناجحة توّجها الفريق بتحقيق الصعود التاريخي إلى دوري أدنوك للمحترفين.

ووجه اللاعب رسالة وداع مؤثرة إلى إدارة النادي والجهازين الفني والطبي وزملائه اللاعبين، عبر حسابه على منصة «إنستغرام»، عبّر فيها عن امتنانه للفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال طارق أحمد: «شكراً لمجلس الإدارة والجهاز الفني والطبي، وشكر خاص للاعبين الأبطال. أتمنى لكم التوفيق في دوري المحترفين، وسأظل مشجعاً للفريق. أعتذر إذا أخطأت في شيء، شكراً يونايتد».

ويأتي رحيل اللاعب بعد موسم استثنائي أسهم خلاله في قيادة يونايتد إلى الصعود للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري المحترفين.

وكان طارق أحمد كشف في تصريحات سابقة لـ«البيان» عزمه اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي، منهياً بذلك مسيرة كروية امتدت على مدار عقدين، شهدت حضوره مع عدد من الأندية المحلية وتحقيقه العديد من الإنجازات على الساحة الكروية.