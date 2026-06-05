راشد بن حمدان يصدر قراراً بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لنادي النصر

أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لمجلس الشرف بالنادي، برئاسة معالي مطر محمد الطاير.

وتأتي إعادة التشكيل في إطار دعم مسيرة النادي وتعزيز منظومته الإدارية، من خلال رفدها بكفاءات قيادية تسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

وشمل القرار انضمام أعضاء جدد، هم: أحمد عبدالكريم جلفار، وسليمان أحمد سليمان، وحمد علي سيف لوتاه.

وأعرب نادي النصر عن تقديره للأعضاء السابقين في اللجنة، وهم: أحمد هاشم خوري، وخالد أحمد بن الشيخ مجرن، ومنذر أكرم جمعة.

ويضم التشكيل الجديد للجنة التنفيذية لمجلس الشرف: معالي مطر محمد الطاير رئيساً، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: أحمد عبدالكريم جلفار، وعبدالله جاسم بن كلبان، وسليمان أحمد سليمان، وعبدالله سالم بن طوق، وقاضي سعيد المروشد، وعبدالله سيف الحثبور، وموزة سعيد المري، وناصر أمان آل رحمة، ومنى درويش بوسمرة، وحمد علي سيف لوتاه، إلى جانب منصور رحمة الفلاسي عضواً ومقرراً للجنة.