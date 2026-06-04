اليمن يكمل مجموعة الإمارات في كأس آسيا



أكمل منتخب اليمن، المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2027، والتي تضم منتخبات الإمارات وكوريا الجنوبية وفيتنام، بعدما خطف بطاقة التأهل للنهائيات، عقب فوزه على لبنان 2-0 اليوم الخميس، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية.



وسجل ناصر محمدوه الغواشي، هدفي الفوز لصالح المنتخب اليمن في الدقيقتين 62 و90 من عمر اللقاء الذي جرى على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، ليعود المنتخب اليمني إلى النهائيات بعد غيابه عن النسخة الماضية، بعدما أنهى التصفيات في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 13 نقطة للبنان، و4 نقاط لبوتان، و3 لبروناي.



وكان منتخب اليمن قد تعادل في الجولة الأولى مع بوتان 0-0 في ثيمبو، ثم تعادل في الجولة الثانية مع لبنان 0-0 في الكويت، وفاز في الجولة الثالثة على بروناي 2-0 في بندر سري بيغاوان، وفاز في الجولة الرابعة على بروناي 9-0 في العارضية، وفاز في الجولة الخامسة على بوتان 7-1 في العارضية.