النصر يتفق مع ميلوش لقيادة الفريق في الموسم الجديد

أنهى النصر اتفاقه مع المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش لتدريب الفريق في الموسم الجديد، خلفاً لمواطنه سلافيسا يوكانوفيتش.

وسبق لميلوش قيادة فريق الوصل لمدة موسمين، وقاده للفوز بثنائية الدوري والكأس في موسم 2023-2024، كما تولى تدريب الشارقة بداية هذا الموسم قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج، حيث قاد الفريق في 15 مباراة، خسر 8 مباريات، وفاز في 5، وتعادل في مباراتين.

ودخل النصر في مفاوضات جدية مع أكثر من مدرب خلال الأيام الماضية، أبرزهم الروماني كوزمين أولاريو، والكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، والبرتغالي باولو سوزا، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع ميلوش، في انتظار الإعلان الرسمي.