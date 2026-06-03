8 تعديلات في 9 سنوات.. «الأبيض» يعاني عدم الاستقرار الفني



افتقد منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، الاستقرار الفني منذ استقالة المدرب مهدي علي في مارس 2017، بعد نحو خمس سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني، وهي الفترة الأطول لأي مدرب أشرف على تدريب «الأبيض» عبر تاريخه.



وكان مهدي علي قد تولى المهمة في أغسطس 2012 ونجح في تحقيق عدة إنجازات منها قيادة المنتخب للتتويج بلقب كأس الخليج 2013، كما حقق المركز الثالث في كأس آسيا 2015، قبل أن يرحل خلال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.



وبعد رحيل مهدي علي تعاقب على تدريب المنتخب خلال الـ9 سنوات الماضية، 8 مدربين من بينهم فان مارفيك الذي عمل على فترتين، وكانت البداية بالأرجنتيني باوزا الذي تولى المهمة بين مايو وأكتوبر 2017، قبل أن يخلفه الإيطالي ألبرتو زاكيروني الذي استمر من أكتوبر 2017 حتى فبراير 2019.



وبعد رحيله بأيام، تم التعاقد مع الهولندي فان مارفيك الذي استمر حتى ديسمبر 2019، وخلفه الصربي إيفان يوفانوفيتش حتى أبريل 2020، في واحدة من أقصر التجارب الفنية بتاريخ المنتخب، دون قيادة المنتخب في أي مباراة رسمية.



وأعاد اتحاد الكرة فان مارفيك إلى المنصب في نهاية 2020 ليستمر حتى مارس 2022، ثم خلفه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا الذي قاد المنتخب لمدة عام كامل قبل أن يخلفه البرتغالي باولو بينتو الذي استمر من يوليو حتى مارس 2025، وخلفه مباشرة الروماني كوزمين الذي أنهى اتحاد الكرة تعاقده معه قبل أيام.



ويبحث الاتحاد حالياً عن المدرب التاسع منذ رحيل مهدي علي والـ35 في تاريخ المنتخب، حيث يدرس عدداً من الخيارات بدقة قبل التعاقد الرسمي من أجل إعادة الاستقرار المفقود والذي يحتاج إليه «الأبيض» في مشواره المقبل حتى يلبي طموحات الجماهير في مختلف التحديات التي تنتظره.