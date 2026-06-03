«دبي الرياضي» يختتم النسخة الأولى من «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات ألعاب القوى»



اختتم مجلس دبي الرياضي بنجاح منافسات النسخة الأولى من نهائيات بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات ألعاب القوى، والتي أقيمت بالتعاون مع شرطة دبي، وإي إس إم الشريك التشغيلي، في استاد نادي ضباط شرطة دبي، وشهدت البطولة مشاركة واسعة من نخبة الرياضيين الشباب الذين يمثلون أبرز الأكاديميات المتخصصة في الإمارة.



وتوج أحمد سالم المهري، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، مشيداً بالمستويات الفنية التي شهدتها البطولة، وقال: «تمثل البطولة خطوة مهمة ضمن خطة دبي الاستراتيجية للقطاع الرياضي 2033، الهادفة إلى تطوير منظومة اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وتعزيز استدامة الأكاديميات الرياضية، بما يسهم في إعداد جيل من الرياضيين القادرين على المنافسة في مختلف المستويات».



وأضاف المهري: «تعكس النتائج المتميزة التي حققها المشاركون التطور المتواصل لقطاع الأكاديميات الرياضية في دبي ودوره في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة. وبعد نجاح النسخة الأولى، نتطلع إلى التعاون مع اتحاد الإمارات لألعاب القوى لتطوير النسخ المقبلة من البطولة، وتوسيع قاعدة الممارسين بأندية دبي والأكاديميات الخاصة، ورفع المستوى الفني للمواهب الرياضية، بما يدعم مسيرة تطوير ألعاب القوى في الدولة».



وشهدت البطولة ظهور عدد من المواهب الرياضية الواعدة في مختلف الفئات العمرية ومسابقات المضمار والميدان، حيث تألقت سارة أحمد مطر من أكاديمية «ألتيميت لألعاب القوى» بفوزها بسباق 60 متراً لفئة تحت 10 سنوات بزمن 9.72 ثوانٍ، فيما حقق عمر ساكاريا من الأكاديمية ذاتها المركز الأول في سباق 60 متراً للبنين بزمن 9.28 ثوانٍ. وفي فئة تحت 14 عاماً، سجلت هند النجار زمنا قدره 10.97 ثوانٍ في سباق 80 متراً للفتيات، بينما أحرز سانكا كريغوت تراوري المركز الأول في سباق 80 مترا للبنين بزمن 9.96 ثوانٍ، كما تألق جايدن غانتلي بفوزه بسباق 300 متر بزمن 40.76 ثانية إلى جانب تحقيقه المركز الأول في الوثب الطويل بمسافة 4.49 أمتار، وجميعهم من أكاديمية «ألتيميت لألعاب القوى».



وفي فئة تحت 16 عاماً، برزت أميلي ليفربول ويلسون من أكاديمية «ألتيميت لألعاب القوى» بفوزها بسباقي 100 متر و200 متر للفتيات بزمن 12.06 ثانية و25.08 ثانية على التوالي، فيما سجل ويليام برين من الأكاديمية ذاتها زمنا قدره 2:01.18 دقيقة في سباق 800 متر للبنين، وحققت هاتي غاريت زمنا قدره 4:54.62 دقائق في سباق 1500 متر للفتيات، مسجلين من أبرز نتائج البطولة في سباقات المسافات المتوسطة للفئات السنية.



كما فازت راشيل غوف بسباق 80 متراً حواجز بزمن 12.65 ثانية، وحقق إحسان لاوال مسافة 6.05 أمتار في الوثب الطويل، فيما تألق عمر إكس من أكاديمية «تيتان لألعاب القوى» بإحرازه المركز الأول في رمي الرمح بمسافة 35.40 متراً ودفع الجلة بمسافة 12.13 متراً.



وفي فئة تحت 18 عاماً، سجلت إينيس باوتشر من أكاديمية «ألتيميت لألعاب القوى» أحد أفضل الأرقام النسائية في البطولة بفوزها بسباقي 100 متر و200 متر بزمن 12.01 ثانية و24.90 ثانية على التوالي، فيما تألق كادن ماجور من الأكاديمية ذاتها بإحرازه المركز الأول في سباقي 100 متر و200 متر للبنين بزمن 11.10 ثانية و22.67 ثانية.



كما حققت جولين ماسونر من أكاديمية «أيه آي إس لألعاب القوى» المركز الأول في سباق 100 متر حواجز بزمن 15.03 ثانية، إضافة إلى فوزها في الوثب العالي بارتفاع 1.65 متر، فيما سجل كالوم كوبوك من الأكاديمية ذاتها زمنا قدره 15.33 ثانية في سباق 110 أمتار حواجز للبنين. وفي مسابقات الرمي، تألقت شارلوت ويليامز من أكاديمية «ألتيميت لألعاب القوى» بفوزها في رمي الرمح بمسافة 32.84 متراً ودفع الجلة بمسافة 11.96 متراً، بينما حقق ساهيل موتواني من الأكاديمية ذاتها المركز الأول في رمي الرمح للبنين بمسافة 39.90 متراً.



كما شهدت الفئات الأكبر سنا تألق ناريشكومار إكس من أكاديمية «تيتان لألعاب القوى» بتحقيقه زمنا قدره 10.82 ثوانٍ في سباق 100 متر، مسجلا أسرع زمن في البطولة، فيما سجل صامويل سميثسون من أكاديمية «ألتيميت لألعاب القوى» زمنا قدره 4:07.44 دقائق في سباق 1500 متر، وحقق حسين صبري من أكاديمية «أيه آي إس لألعاب القوى» المركز الأول في الوثب العالي بارتفاع 1.75 متر.



وتعكس هذه النتائج المستوى الفني المتقدم للمواهب المشاركة، وتؤكد نجاح البطولة في اكتشاف وصقل جيل واعد من الرياضيين القادرين على تحقيق إنجازات محلية ودولية في المنافسات المستقبلية.