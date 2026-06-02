يونيو الرياضي في أبوظبي.. بطولات عالمية وفعاليات مجتمعية

تحتضن العاصمة أبوظبي خلال شهر يونيو الحالي أجندة رياضية متنوعة وحافلة بالبطولات والفعاليات، تتصدرها منافسات الدورة الثانية من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، وفعاليات «صيف أبوظبي الرياضي»، إلى جانب الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وبطولة أبوظبي الوطنية للجوجيتسو.

وتقام النسخة الثانية من «الألعاب الإماراتية» خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم، إضافة إلى وفود دولية، وتشهد إطلاق هوية بصرية جديدة للألعاب تتضمن شعاراً مستوحى من ألوان علم دولة الإمارات.

وتنظم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولينغ ومجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الأولى من بطولة الأكاديمية للبولينغ خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو، بمشاركة نخبة من اللاعبات على المستويين المحلي والدولي.

ويشهد مسار الحديريات للدراجات الهوائية، غداً، انطلاق فعاليات رياضية مجتمعية بمناسبة يوم الدراجة العالمي، لمسافات تتراوح بين 1 و5 كيلومترات، إضافة إلى مسافة 40 كيلومتراً.

وفي «مبادلة أرينا»، تقام منافسات الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو، لتشكل محطة مهمة ضمن الموسم المحلي.

كما تستضيف «مبادلة أرينا» منافسات بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو، بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف الجنسيات والأحزمة والفئات العمرية، فيما يحصل الفائزون بالمراكز الأولى على 1000 نقطة، ما يجعل البطولة إحدى أبرز محطات التصنيف خلال الشهر.

وفي مدينة العين، ينظم نادي أبوظبي للمبارزة بطولة أبوظبي الدولية المفتوحة للمبارزة يومي 6 و7 يونيو.

وتعود فعاليات النسختين الخامسة والرابعة على التوالي من «صيف أبوظبي الرياضي» و«صيف العين الرياضي» في مركزي أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بأبوظبي والعين، ضمن أكبر الفعاليات الرياضية الصيفية التي تستضيفها الصالات المغلقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويقام الحدث بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي ومجموعة «أدنوك»، حيث تنطلق النسخة الخامسة من «صيف أبوظبي الرياضي» في الفترة من 6 يونيو إلى 23 أغسطس المقبل، فيما يستضيف مركز «أدنيك العين» النسخة الرابعة من «صيف العين الرياضي» خلال الفترة من 10 يونيو إلى 19 أغسطس المقبل.