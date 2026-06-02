النصر يحسم ملف الجهاز الإداري بقيادة ضاحي

يتجه النصر إلى تعيين لاعبه السابق عصام ضاحي مديراً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لعلي عباس الذي انتهت مهمته بنهاية الموسم الحالي، فيما يستمر حميد عباس في منصب إداري الفريق للموسم الرابع على التوالي.

ويمتلك ضاحي خبرة إدارية اكتسبها من عمله مع منتخبات المراحل السنية، حيث شغل منصب إداري في منتخب الشباب، ومديراً لمنتخب الناشئين.

وبدأ ضاحي مسيرته الكروية بنادي الشباب، ولعب موسماً في صفوف شباب الأهلي، قبل أن يخوض تجربته الثالثة والأخيرة في النصر، والتي استمرت لمدة 3 مواسم بين 2014 و2017، حقق خلالها كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي في 2015، وبلغ معه دوراً متقدماً في دوري أبطال آسيا تحت قيادة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وبغلق ملف الجهاز الإداري، تعمل إدارة النصر على حسم ملف الجهاز الفني الجديد الذي سيخلف الصربي سلافيسا يوكانوفيتش.