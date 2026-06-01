رسمياً.. جلف يونايتد يعلن تعاقده مع إنييستا

أعلن نادي جلف يونايتد الإماراتي تعاقده مع النجم الإسباني أندريس إنييستا، أحد أبرز نجوم برشلونة السابقين، لتولي مهمة المدير الفني.



وبدأ إنييستا مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما حصل على رخصة التدريب «A»، حيث يخوض تجربته مع جلف يونايتد ضمن رحلته للحصول على الرخصة الاحترافية في مجال التدريب.

واختار إنييستا نادي جلف يونايتد بسبب توافق رؤيته مع مشروع النادي القائم على تطوير اللاعبين والاستثمار في المواهب الشابة، خاصة أن الفريق يملك أصغر تشكيلة في دوري الدرجة الأولى الإماراتي.

وسبق للنجم الإسباني التعرف على أجواء كرة القدم الإماراتية، بعدما خاض موسمه الأخير كلاعب ضمن صفوف نادي الإمارات قبل الانتقال إلى بداية تجربته الجديدة في عالم التدريب.

وتأسس نادي جلف يونايتد في دبي عام 2019، ونجح خلال سنوات قليلة في أن يصبح من أبرز المشاريع الكروية الصاعدة في الإمارات، بعدما حقق بطولتين وصعودين متتاليين في موسمين متعاقبين.

ويضم النادي أكثر من 600 لاعب يمثلون 83 جنسية مختلفة، ضمن مشروع يعتمد على منح الفرص للمواهب الشابة وتطوير اللاعبين داخل منظومة كرة القدم الإماراتية.

وقال إنييستا في تصريحاته عقب انضمامه إلى جلف يونايتد، إن النادي يمثل المكان المناسب لبداية هذه المرحلة، مؤكدًا أن كرة القدم منحته الكثير ويرغب الآن في رد الجميل من خلال التدريب والتعلم والعمل مع لاعبين شباب لديهم الشغف للوصول إلى مستويات أعلى.

وأضاف النجم الإسباني أنه يؤمن بتطوير اللاعبين بالصبر واتباع فلسفة واضحة في كرة القدم والاهتمام بكل لاعب، موضحًا أن جلف يونايتد يشارك نفس القيم، وأن هدفه هو التطور كمدرب واكتساب الخبرة والحصول على الرخصة الاحترافية.

وأكد أحمد الصراف، رئيس نادي جلف يونايتد، أن التعاقد مع إنييستا يمثل خطوة مهمة للنادي، مشيرًا إلى أن النجم الإسباني ليس فقط أحد أعظم لاعبي جيله، لكنه يمتلك القيم التي يعتمد عليها النادي مثل الجودة الفنية والذكاء وحب كرة القدم.

وأوضح الصراف أن اختيار إنييستا لجلف يونايتد جاء بسبب إيمانه بالمشروع الذي يتم بناؤه داخل النادي، مؤكدًا أن خبرته وفلسفته سيكون لهما تأثير كبير على اللاعبين الشباب.