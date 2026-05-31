«كواترو» عجمان يعلن بدء التسجيل للمهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية 2026



أعلن مركز كواترو الرياضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة التاسعة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية «خليجية كواترو 2026»، والذي يقام في إمارة عجمان بمشاركة واسعة من الأكاديميات والفرق الرياضية الخليجية، وسط أجواء تنافسية ورياضية مميزة تجمع الأشقاء من مختلف دول المنطقة.



يقام المهرجان برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان ، خلال الفترة من 2 لـ10 يوليو 2026. ويعود الحدث الرياضي الخليجي الأكبر للأكاديميات هذا العام بحماس أكبر ومنافسات أقوى، ليواصل حضوره كونه إحدى أبرز الفعاليات الرياضية الخليجية المخصصة للفئات السنية.



ويتضمن المهرجان إقامة بطولة أكاديميات كرة القدم لثلاث فئات عمرية تشمل تحت 16 سنة، وتحت 14 سنة، وتحت 12 سنة، بمشاركة أكاديميات من الإمارات والكويت والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والعراق.



كما يشهد المهرجان تنظيم برامج وفعاليات رياضية عدة مصاحبة، أبرزها بطولة المهارات الكروية، وبطولة الألعاب الإلكترونية «بلاي ستيشن»، إضافة إلى دورة تدريبية معتمدة للمدربين والإداريين، ومجلس حواري خليجي بحضور نخبة من نجوم الرياضة الخليجية.



ويتخلل الحدث أيضاً جلسات نقاشية للاعبين، وبرامج ورحلات ترفيهية للفرق المشاركة، إلى جانب إقامة مؤتمرات صحفية وتغطية إعلامية متكاملة ونقل مباشر لجميع المباريات والفعاليات.



وأكد مركز كواترو الرياضي أن البطولة ستشهد تقديم جوائز قيمة للفرق الفائزة، بالإضافة إلى ميداليات تذكارية وشهادات مشاركة لجميع المشاركين، داعياً الأكاديميات الخليجية إلى سرعة التسجيل والمشاركة في «العرس الخليجي الأكبر» الذي تستضيفه إمارة عجمان في أجواء رياضية وأخوية مميزة.



يذكر أن اللجنة المنظمة برئاسة عبدالعزيز عبدالله، مدير مركز كواترو الرياضي، حددت يوم 15 يونيو القادم موعداً نهائياً للتسجيل في البطولة على أن يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي بعد نهاية فترة التسجيل واكتمال عدد الفرق.