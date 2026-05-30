البطائح يتوج بطلاً لدوري كرة الصالات

دبي – إيهاب زهدي

اعتلى البطائح عرش دوري كرة القدم للصالات لموسم 2025-2026، بعدما حسم المواجهة الفاصلة أمام غريمه خورفكان بنتيجة 3-1، مساء السبت، على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، ليظفر باللقب بعد واحد من أكثر النهائيات إثارة وندية في تاريخ المسابقة.



وجاء تتويج البطائح بعد سلسلة نهائية مشتعلة امتدت إلى المباراة الثالثة الحاسمة، ضمن نظام «البلاي أوف»، حيث تبادل الفريقان الانتصار في أول مواجهتين، وكان خورفكان قد افتتح السلسلة بالفوز في مباراة الذهاب عبر ركلات الترجيح، قبل أن يرد البطائح بقوة في الإياب بانتصار مثير بنتيجة 5-4، ليؤجل الحسم إلى اللقاء الفاصل.



ولم تخذل المباراة النهائية الجماهير التي ملأت المدرجات، إذ شهدت أجواء حماسية وتنافساً محتدماً بين فريقين دخلا المواجهة بشعار واحد، هو «الفوز أو لا شيء»، ونجح البطائح في فرض أفضليته في اللحظات الحاسمة، ليخرج منتصراً بثلاثية مقابل هدف ويكتب اسمه بطلاً للمسابقة.



وجاء اللقب تتويجاً لموسم استثنائي شهد صراعاً متواصلاً بين البطائح وخورفكان، إذ التقى الفريقان سبع مرات في مختلف المنافسات خلال الموسم، وبدأت الأفضلية لخورفكان بالفوز بكأس السوبر 2-1، قبل أن يرد البطائح بانتصار مثير 5-4 في الدور الأول للدوري، ثم خسر مواجهة الدور الثاني 2-3، وعاد ليفوز في الدور الثالث 4-2، قبل أن يتبادلا الانتصارات في سلسلة «البلاي أوف» وصولاً إلى المواجهة الفاصلة التي ابتسمت للبطائح.