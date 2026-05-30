من النادي الذي يرغب ماجد ناصر في رد الجميل إليه قبل الاعتزال؟ (فيديو)



كشف حارس المرمى المخضرم ماجد ناصر عن أمنيته قبل الاعتزال، مؤكداً رغبته في خوض موسمه الأخير في مسيرته الكروية مع النادي الذي كان بوابة انطلاقته الحقيقية نحو دوري المحترفين وصناعة اسمه في الكرة الإماراتية.



وقال ماجد ناصر في تصريحات لـ«البيان» إنّه لا يزال يقدّم أفضل مستوياته في دوري الدرجة الأولى مع نادي الحمرية، لكنه يتمنى أن يعود لموسم واحد فقط إلى أحد الأندية التي شكّلت أبرز محطات مسيرته، مضيفاً: «أملي أن أرجع سنة واحدة، فهذا النادي هو الذي قدّم ماجد ناصر لدوري المحترفين، وهو الذي عرّف الجماهير بي».



وأوضح الحارس المخضرم(42 عاماً) أن رغبته لا ترتبط بتحقيق بطولة بقدر ما هي «لفتة وفاء وتكريم» للنادي الذي احتضنه، ولم يكشف ناصر اسم النادي الذي يتمنى رد الجميل إليه.



وحول ما إذا كان هذا النادي هو الفجيرة الذي نشأ به، قال: «الفجيرة أول الأندية التي أفكر فيها»، قبل أن يضيف: «يوجد أيضاً الوصل وشباب الأهلي ونادي الحمرية، اختر واحد منهم».



واستعاد ماجد ناصر ذكرياته مع الوصل، معتبراً تلك الفترة من أهم محطات مسيرته، إذ قال إن عام 2007 يبقى استثنائياً بعدما شهد تحقيق أول ثنائية للنادي، إلى جانب الفوز بأول لقب لـكأس الخليج للأندية، واصفاً تلك المرحلة بأنها «من أجمل سنوات كرة القدم التي عاشها».



وتمسك ناصر بعدم ذكر النادي الذي يرغب بشدة في رد الجميل إليه لكن من خلال تصريحاته يبدو أن الوصل هو النادي المعني بذلك.



ويعكس تصريح ناصر رغبة واضحة في أن يكون ختام مسيرته الكروية وفاءً لمحطات صنعت اسمه، أكثر من كونه بحثاً عن لقب أخير قبل إسدال الستار على مسيرة حافلة بالإنجازات.



يذكر أن ماجد ناصر بدأ مسيرته الكروية مع نادي الفجيرة في 2004، وانتقل لاحقاً إلى صفوف الوصل حتى عام 2012، ثم انضم إلى فريق شباب الأهلي قبل أن يخوض تجربته الحالية مع نادي الحمرية.