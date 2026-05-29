الكرة النسائية الإماراتية في المركز الأول خليجياً وعربياً



أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، عن تصنيف مسابقات أندية السيدات لموسم 2025/ 2026، والذي شهد تحقيق الكرة النسائية الإماراتية تقدماً بارزاً، بعدما احتلت المركز الـ12 على مستوى قارة آسيا بإجمالي 34.655 نقطة، لتتصدر بذلك الترتيب خليجياً وعربياً.



وجاءت الإمارات في صدارة الاتحادات الخليجية والعربية المشاركة في التصنيف، في مؤشر واضح على التطور المتسارع لكرة القدم النسائية الإماراتية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

واعتمد الاتحاد الآسيوي في التصنيف على نتائج الأندية في البطولات القارية بنسبة 70 %، إلى جانب تصنيف المنتخبات الوطنية للسيدات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بنسبة 30 %، وهو ما عزز من الحضور الإماراتي القوي على الساحة القارية.



ويعكس هذا التقدم حجم العمل الذي تشهده كرة القدم النسائية الإماراتية، سواء على مستوى تطوير المسابقات المحلية أو دعم الأندية والمنتخبات الوطنية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة كرتنا النسائية على الساحة الآسيوية.