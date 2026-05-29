10 أندية إماراتية .. أرباح مرتقبة من مونديال 2026



يوجد 12 لاعباً محترفاً ينشطون في 10 أندية إماراتية ضمن قوائم 7 منتخبات مشاركة في نهائيات كأس العالم، المقررة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ما يمنح الكرة الإماراتية حضوراً لافتاً على أكبر مسرح كروي عالمي.



وتضم قائمة اللاعبين المشاركين، المغربي سفيان رحيمي، والمصري رامي ربيعة، والباراغوياني كاكو، ثلاثي العين، إلى جانب الكونغولي سيمون بانزا، لاعب الجزيرة، والإيرانيين سعيد عزت الله، لاعب شباب الأهلي، ومهدي قائدي، لاعب النصر، وسمان قدوس، لاعب كلباء، والعراقيين إبراهيم بايش لاعب الظفرة، ومهند علي لاعب دبا، والأوزبكيين تابيك شوكوروف، لاعب بني ياس، وعزيز غانييف، لاعب البطائح، وعبد الله عبدولاييف، مدافع دبا الفجيرة.



وينتظر أن تجني الأندية الإماراتية العشرة عوائد مالية كبيرة نتيجة مشاركة لاعبيها مع منتخبات بلادهم في كأس العالم، بفضل برنامج تعويضات الأندية المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي يهدف إلى مكافأة الأندية التي تسمح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم الوطنية خلال البطولة، في إطار تخفيف الأعباء الناتجة عن فترات التجمعات الدولية الطويلة.



وتحمل المشاركة الإماراتية في المونديال فرصة ذهبية لتحقيق مكاسب مالية مرشحة للارتفاع مع استمرار المنتخبات في البطولة، وبلوغها الأدوار الإقصائية، حيث تتراوح المكافأة اليومية للنادي عن كل لاعب مشارك ما بين 11 و15 ألف دولار، بداية من فترة التحضير الرسمية وحتى اليوم التالي للمباراة الأخيرة لمنتخب اللاعب.



وكان «فيفا» قد خصص مبلغاً قياسياً يصل إلى 355 مليون دولار، لتوزيعه على الأندية المشاركة في تسريح لاعبيها للمونديال، بشرط أن يكون اللاعب قد وجد مع النادي المعني خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم.



ويتصدر العين قائمة الأندية الإماراتية الأكثر استفادة من هذه العوائد، بوجود الثلاثي رامي ربيعة وسفيان رحيمي وكاكو ضمن قوائم منتخباتهم، كما يتقاسم النادي نسبة من عوائد مشاركة ربيعة مع الأهلي المصري باعتباره ناديه السابق.



ويأتي الجزيرة في المرتبة التالية، بفضل مشاركة مهاجمه الكونغولي سيمون بانزا مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى حصول النادي على نسبة مالية مرتبطة بالفترة، التي قضاها اللاعب المصري إبراهيم عادل مع الفريق قبل انتقاله إلى نورشيلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وعلى الصعيد العالمي يتصدر نادي بايرن ميونيخ قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً في منتخبات كأس العالم، بمشاركة 16 لاعباً، يليه مانشستر سيتي وأرسنال وباريس سان جيرمان بـ15 لاعباً لكل منها.

ويأتي برشلونة والأهلي السعودي في المركز الثالث بـ12 لاعباً، ثم الهلال السعودي وبروسيا دورتموند وميلودي صن داونز وليفربول بـ9 لاعبين، بينما يمثل 8 لاعبين أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ونيوكاسل وأستون فيلا وميلان والنصر السعودي.



كما تشارك أندية أورلاندو بايرتس وسيلتيك وبنفيكا وسندرلاند وموناكو وتوتنهام بـ7 لاعبين لكل نادٍ، في حين يمثل 6 لاعبين أندية برايتون أند هوف ألبيون وآر بي لايبزيغ وماينتس وأتالانتا وآينتراخت فرانكفورت وكريستال بالاس وشتوتغارت.