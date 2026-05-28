الوصل يقترب من «قلب الأسد» مقابل 900 ألف دولار



اقترب الوصل من التعاقد مع العراقي أكام هاشم «27 عاماً»، مدافع الزوراء ومنتخب «أسود الرافدين»، وذلك لتدعيم صفوف «الإمبراطور» استعداداً للموسم الجديد، بحسب ما تداولته وسائل إعلام عراقية، خلال الساعات الماضية، في ظل اهتمام متواصل من نادي الوصل باللاعب بعد المستويات القوية، التي قدمها خلال الموسم الحالي في مختلف المنافسات سواء مع منتخب بلاده، الذي أسهم في بلوغه للمونديال أو مع ناديه محلياً، وفي البطولة الآسيوية.



وبرز اسم أكام هاشم الملقب بـ«قلب الأسد» لقوته البدنية وحماسه في المباريات، بصورة أكبر لدى جماهير الوصل عقب مواجهتي الفريقين «الوصل والزوراء» في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بعد أن قدم المدافع العراقي مستويات مميزة لفتت الأنظار، ليصبح من أبرز الأسماء المرشحة لدعم دفاع فهود زعبيل في الموسم الجديد، الذي يسعى خلاله الوصل لكسب أميز العناصر، بهدف العودة إلى معانقة البطولات.



وذكرت قناة عراق الحدث الفضائية أن اللاعب، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، اقترب من التوقيع رسمياً في كشوفات الوصل، مشيرة إلى أن ناديه تلقى عرضاً مالياً بلغت قيمته 900 ألف دولار للحصول على خدماته، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الصفقة باتت شبه مكتملة، ولم يتبقَ سوى التوقيع الرسمي، رغم تلقي اللاعب عروضاً أخرى من أندية تركية وسعودية.