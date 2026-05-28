الإمارات مع العراق وتركمانستان وتايلاند في تصفيات كأس آسيا للشباب



أسفرت القرعة الرسمية لتصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً في الصين 2027، والتي جرت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، عن وقوع منتخبنا الوطني ضمن المجموعة السادسة، وضمت أيضاً، منتخبات العراق، تركمانستان، وتايلاند الدولة المضيفة.



فيما ضمت المجموعة الأولى من مرحلة التصفيات منتخب كوريا الجنوبية، المتوج باللقب 12 مرة، مع قرغيزستان المضيفة، والفلبين ولبنان، بينما تضم المجموعة الثانية أوزبكستان المضيفة، إلى جانب سوريا والهند وبنغلاديش.



أما المجموعة الثالثة فتشهد منافسة بين إيران، كوريا الشمالية، فلسطين، وفيتنام المضيفة وعلى بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات، في حين تضم المجموعة الرابعة منتخبات الأردن، طاجيكستان، أفغانستان، والبحرين المضيفة.



وفي المجموعة الخامسة، تتنافس السعودية مع عُمان، هونغ كونغ، وقطر المضيفة، وتبدو المجموعة السابعة مرشحة لمواجهات قوية، حيث تتنافس اليابان، اليمن، الكويت، وكمبوديا المضيفة على بطاقات التأهل، في حين تتصدر أستراليا حاملة اللقب سباق المجموعة الثامنة، التي تضم أيضاً إندونيسيا، ماليزيا، ولاوس المضيفة.



وفي المجموعة التاسعة الخاصة بمرحلة التطوير تتنافس منغوليا المضيفة، وغوام، نيبال، وجزر شمال ماريانا على بطاقتي الصعود، بينما تضم المجموعة العاشرة كلاً من الصين تايبيه، سنغافورة، ماكاو، وبوتان المضيفة، أما المجموعة الحادية عشرة فتضم المالديف، بروناي دار السلام، سريلانكا، وميانمار المضيفة.



وتُقام التصفيات خلال الفترة من 25أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026، بنظام الدوري المجمع، حيث ستشهد تطبيق نظام جديد ضمن الإصلاحات الرئيسية الخاصة بمسابقات الفئات العمرية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي تمت المصادقة عليها في وقت سابق من هذا العام.



ويهدف النظام الجديد إلى ضمان إقامة مباريات أكثر تنافسية، ومنح المنتخبات فرصاً أكبر لمواجهة منافسين بمستويات فنية متقاربة، من خلال اعتماد نظام من مرحلتين، يتضمن آلية للصعود والهبوط، حيث تم في مرحلة التصفيات توزيع 32 منتخباً على ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، وتتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى كأس آسيا للشباب، في حين يهبط صاحب المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية.



أما مرحلة التطوير في التصفيات المقبلة فتضم 12 منتخباً موزعين على ثلاث مجموعات، يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني إلى مرحلة التصفيات في النسخة التالية المؤهلة إلى النسخة الثالثة والأربعين من نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً المقررة في الصين، خلال الفترة من 24 مارس إلى 10 أبريل 2027.