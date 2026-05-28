21 لاعباً من 7 أندية يزينون التشكيلات المثالية لدوري وكأس المحترفين



شهدت التشكيلات المثالية لدوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين في موسم 2025-2026 حضور 21 لاعباً، يمثلون 7 أندية، وذلك وفق معايير فنية وإحصاء دقيقة، اعتمدها مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الدولية لكرة القدم، إلى جانب تقييمات موقع «سوفاسكور»، عقب ختام موسم توج فيه العين بدرع الدوري، بينما أحرز الوحدة لقب كأس المحترفين بعد فوزه على العين في النهائي.



وأوضح المرصد الدولي أن اختيارات التشكيلة المثالية للدوري الإماراتي جاءت وفق طريقة لعب 4-2-1-3، اعتماداً على أداء اللاعبين في 8 مجالات فنية للاعبي الميدان، إلى جانب الفارق بين الأهداف المتوقعة، والأهداف المستقبلة بالنسبة لحراس المرمى، وبيانات «إمبكت»، ونتائج المباريات، التي شارك فيها اللاعبون، فضلاً عن عدد دقائق اللعب.



وضمت تشكيلة المرصد في حراسة المرمى خالد عيسى، حارس العين، الذي خاض 2323 دقيقة، وأمامه في خط الدفاع بيدرو مالهيرو، لاعب الوصل بـ2221 دقيقة، إلى جانب ثنائي العين يحيى بن خالق ومارسيل راتنيك اللذين لعبا 2077 و1992 دقيقة على التوالي، إضافة إلى كوان سانتوس، ظهير شباب الأهلي الذي شارك في 1617 دقيقة.



وفي خط الوسط اختير ماتياس بالاسيوس، لاعب العين بعد مشاركته في 2273 دقيقة، وعبد الله حمد لاعب الوحدة بـ1829 دقيقة، بينما جاء أمامهما كاكو روميرو لاعب العين، الذي لعب 1836 دقيقة.



أما في الخط الأمامي فضمت التشكيلة فيديريكو كارتابيا وغيلهيرمي بالا من شباب الأهلي، بعدما لعبا 1427 و1914 دقيقة على الترتيب، إضافة إلى مهاجم العين وهداف الدوري لابا كودجو، الذي شارك في 2105 دقائق.



ومن جانبه اعتمد موقع «سوفاسكور» تشكيلته المثالية للدوري وفق طريقة 4-3-1-2، حيث اختار خالد عيسى في حراسة المرمى بمتوسط تقييم بلغ 7.03 نقاط.



وفي الدفاع ضمت التشكيلة ماتيوس هنريكي وكوان سانتوس، ظهيري شباب الأهلي، بتقييم 7.26 و7.14 نقاط على التوالي، وفي قلب الدفاع ثنائي العين رامي ربيعة ويحيى بن خالق بتقييم 7.17 و7.18 نقاط.



أما خط الوسط فشهد وجود كارلينهوس لاعب دبا بتقييم 7.33 نقاط، ونيكولاس خيمينيز، لاعب الوصل بـ7.44 نقاط، وماتيوس بالاسيوس لاعب العين بـ7.70 نقاط، بينما جاء نبيل فقير، لاعب الجزيرة خلف المهاجمين بتقييم 7.35 نقاط.



وفي الهجوم ضمت التشكيلة دوسان تاديتش، لاعب الوحدة بتقييم 7.28 نقاط، وسفيان رحيمي نجم العين، الذي حصل على 7.36 نقاط.



كما كشف «سوفاسكور» عن تشكيلته المثالية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، والتي اعتمدت على طريقة لعب 3-2-4-1، وضمت زايد أحمد، حارس الوحدة في حراسة المرمى بتقييم 7.64 نقاط.



وجاء خط الدفاع بالكامل من العين، عبر أمادو نيانغ ومارسيل راتنيك ويحيى بن خالق، الذين حصلوا على تقييمات بلغت 7.02 و7.23 و7.12 نقاط على التوالي.



وأمامهم في الارتكاز عبد الله حمد لاعب الوحدة بتقييم 7.16 نقاط، ومامادو كوليبالي، لاعب الجزيرة بـ7.13 نقاط، بينما ضم الوسط الهجومي كاكو وماتيوس بالاسيوس من العين بتقييم 7.26 و7.67 نقاط، إلى جانب دوسان تاديتش، لاعب الوحدة، الذي نال أعلى تقييم في التشكيلة بـ7.94 نقاط، وعبد الله توري، لاعب النصر بتقييم 7.43 نقاط.



وفي المقدمة الهجومية يوجد لابا كودجو، مهاجم العين وحيداً، بعدما حصل على تقييم 7.12 نقاط، ليؤكد حضوره القوي في موسم شهد تألق العديد من نجوم دوري أدنوك للمحترفين.