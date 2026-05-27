«دبي» وجهة النجوم.. أساطير الكرة في دوري «الهواة»



تفرض «دبي» حضورها واحدة من أكثر مدن العالم التي تجذب نجوم كرة القدم العالمية، ليس فقط على مستوى دوري المحترفين، ولكن حتى في مسابقات الدرجة الأولى «الهواة»، بفضل المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة عالمياً، وما توفره من جودة حياة واستقرار وأمن ورفاهية تجعلها وجهة مفضلة وجاذبة للنجوم والعائلات.



ويظهر ذلك بوضوح من خلال وجود أسماء عالمية بارزة في أندية الدرجة الأولى الذين ينشطون في «دوري الهواة»، بقيادة الإيطالي أندريا بيرلو، أحد أساطير الكرة الإيطالية والعالمية، والذي تولى تدريب فريق يونايتد في الموسم الحالي، ونجح في قيادته لتحقيق إنجاز الصعود إلى دوري المحترفين، في خطوة حظيت باهتمام واسع داخل وخارج الدولة.



كما يتواجد مواطنه اللاعب النجم ماريو بالوتيلي ضمن صفوف فريق الاتفاق، بعد انضمامه إليه خلال «الميركاتو» الشتوي الأخير، في صفقة أثارت ضجة إعلامية كبيرة ووجدت اهتماماً متعاظماً نظراً للقيمة الجماهيرية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب على خلفية إنجازاته السابقة في الملاعب وموهبته العالية، وكذلك يبرز الدولي السويسري هاريس سيفروفيتش مع فريق يونايتد الذي خاض تجربة سابقة مع الوصل، ووافق على اللعب في دوري «الهواة» رغم تلقيه عروضاً من دوريات كبرى تنازل عنها من أجل مواصلة حياته رفقة أسرته في «دبي».



وقبل أيام، أعلن نادي غلف يونايتد تعاقده مع الأسطورة الإسباني أندريس إنييستا لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، لتكون التجربة الإماراتية أول محطة لـ «الرسام» في عالم التدريب، بعد أن أنهى مسيرته كلاعب مع نادي الإمارات قبل ثلاثة مواسم.



ويبدو أن عودة إنييستا تعكس ارتباطه الكبير بالإمارات، وخاصة دبي التي اختارها مقراً دائماً لعائلته عندما كان لاعباً في صفوف «الصقور»، ما يؤكد حديث وكيل اللاعبين وليد الشامسي، الذي أشار سابقاً إلى أن اسم دبي يمنح أي صفقة أفضلية كبيرة، لأن اللاعب يكون متحمساً للإقامة فيها، لما توفره من أمن وأمان وترفيه وفرص استثمار، إضافة إلى الدور الكبير الذي تلعبه عائلات اللاعبين، الزوجات والأبناء، في تشجيعهم على الاستمرار وتجديد العقود داخل الدولة، ويظهر ذلك من خلال استمرار بعض عائلات اللاعبين في الإقامة بـ «دانة الدنيا»، حتى بعد انتهاء فترة العقود وانتقال اللاعبين إلى دوريات أخرى.