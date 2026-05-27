سفيان رحيمي ممثل «دورينا» الوحيد في قائمة المغرب بمونديال 2026

اختير سفيان رحيمي، نجم العين، ضمن القائمة الرسمية لمنتخب المغرب المشاركة في كأس العالم 2026، ليصبح اللاعب الوحيد من دوري أدنوك للمحترفين الذي يحضر في تشكيلة «أسود الأطلس» بالمونديال المرتقب، بعدما أعلن المدرب محمد وهبي قائمة المنتخب التي ضمت 26 لاعباً إلى جانب ثلاثة أسماء احتياطية.



ويعد رحيمي من أبرز نجوم العين خلال الموسم المنتهي، بعدما لعب دوراً محورياً في تتويج الفريق بلقبَي دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بفضل مهاراته الفنية العالية، وسرعته الكبيرة، وحسه التهديفي المؤثر.



وشهدت القائمة المغربية الظهور الأول للموهبة الصاعدة أيوب بوعدي مع المنتخب الأول، وذلك بعد تألقه اللافت، ليكون ضمن تشكيلة المغرب، صاحب المركز الرابع في مونديال 2022، خلال منافسات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات البرازيل، اسكتلندا، وهايتي.



ويستعد «أسود الأطلس» لخوض مشاركتهم السابعة في تاريخ كأس العالم، حيث يفتتح المنتخب المغربي مشواره بمواجهة البرازيل يوم 13 يونيو المقبل على ملعب نيوجيرسي، قبل لقاء اسكتلندا يوم 19 يونيو في بوسطن، ثم مواجهة هايتي يوم 24 من الشهر ذاته في أتلانتا.



وواصل محمد وهبي، الذي تولى قيادة المنتخب المغربي خلفاً للمدرب السابق وليد الركراكي في مارس الماضي، الاعتماد على الركائز الأساسية التي صنعت الإنجاز التاريخي للمغرب في مونديال قطر 2022، وفي مقدمتهم أشرف حكيمي، المنتظر أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل.



كما ضمت القائمة اللاعب جسيم ياسين، أحد العناصر التي أسهمت في تتويج المغرب بلقب كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي 2025، إلى جانب حضور إبراهيم دياز، الذي قدم مستويات مميزة في كأس أمم أفريقيا الأخيرة.



وفي مركز حراسة المرمى، قرر وهبي الاعتماد على أحمد رضا التكناوتي، بعدما قاد الجيش الملكي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وفي المقابل، غاب سفيان بوفال عن القائمة رغم مشاركته في معسكر المنتخب خلال مايو الجاري، وهو ما علّق عليه وهبي قائلاً: «كان يستحق الحضور لو كان بإمكاني استدعاء 30 أو 40 لاعباً، لكن مركزه يشهد منافسة كبيرة، ويبقى لاعباً جيداً».



وأضاف المدرب المغربي: «اعتمدنا كثيراً على المعسكر الإعدادي، وأردت إبقاء الباب مفتوحاً أمام الجميع، لذلك تابعنا عدداً كبيراً من اللاعبين وأجرينا اتصالات وتنقلات عدة، وهذا يعكس امتلاك المغرب قاعدة واسعة من المواهب، رغم أن ذلك جعل المهمة صعبة للغاية، لكننا سعداء بخوض كأس العالم بهذه المجموعة وطموحاتنا كبيرة».



وتضم قائمة المنتخب المغربي في حراسة المرمى، ياسين بونو «الهلال»، منير المحمدي «نهضة بركان»، رضا التكناوتي «الجيش الملكي»، وفي الدفاع، نصير مزراوي «مانشستر يونايتد»، أنس صلاح الدين «آيندهوفن»، يوسف بلعمري «الأهلي المصري»، أشرف حكيمي «باريس سان جيرمان»، زكرياء الواحدي «جينك»، نايف أكرد «أولمبيك مارسيليا»، شادي رياض «كريستال بالاس»، رضوان حلحال «كي في ميشيلين»، وعيسى ديوب «فولهام».



وفي الوسط، سمير المورابيط «ستراسبورغ»، أيوب بوعدي «ليل»، نائل العيناوي «روما»، سفيان أمرابط «ريال بيتيس»، عزالدين أوناحي «جيرونا»، بلال الخنوس «شتوتغارت»، وإسماعيل الصيباري «آيندهوفن»، وفي الهجوم، عبد الصمد الزلزولي «ريال بيتيس»، شمس الدين طالبي «سندرلاند»، سفيان رحيمي «العين»، أيوب الكعبي «أولمبياكوس»، إبراهيم دياز «ريال مدريد»، جسيم ياسين «ستراسبورغ»، وأيوب الميموني «آينتراخت فرانكفورت».



فيما ضمت قائمة الاحتياط، المهدي الحرار «الرجاء»، أمين السباعي «أنجيه»، ومروان سعدان «الفتح»، مع العلم أن جميع القوائم مؤقتة حتى يتم الإعلان عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً من طرف الاتحاد الدولي للكرة، وبعد تقديمها من قبل المنتخبات المشاركة، في 2 يونيو المقبل.