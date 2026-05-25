اتحاد الكرة والأولمبياد الخاص الإماراتي يحتفلان باليوم العالمي لكرة القدم 2026

نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لرياضة كرة القدم، اتحاد الإمارات لكرة القدم، احتفالية اليوم العالمي لكرة القدم 2026 تحت شعار «كرة القدم تجمعنا»، وذلك بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، بمشاركة واسعة من لاعبي ومدربي أصحاب الهمم وشركائهم الموحدين.



وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الشراكة المستمرة بين الأولمبياد الخاص الإماراتي واتحاد الإمارات لكرة القدم، والتي تهدف إلى تعزيز برامج الرياضة الموحدة، ودعم تمكين أصحاب الهمم، وترسيخ قيم الدمج المجتمعي من خلال الرياضة، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر شمولية واستدامة.



وأكدت الفعالية الدور المحوري الذي يقوم به اتحاد الإمارات لكرة القدم في دعم المبادرات المجتمعية والرياضية الهادفة، وحرصه على توفير بيئة رياضية متكاملة تسهم في تطوير مهارات لاعبي الأولمبياد الخاص وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الرياضية المختلفة.



وشهدت الاحتفالية تنظيم ورشة تدريبية متخصصة لمدربي كرة القدم العاملين مع لاعبي الأولمبياد الخاص، بحضور 30 مدرباً ومدربة من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم بالدولة، قدمها المحاضر يوسف الزعابي، وتناولت عدداً من المحاور الفنية والتدريبية المتعلقة بالمهارات الأساسية لكرة القدم، وأنظمة اللعب، وتنظيم الحصص التدريبية، ودور المدرب في تطوير اللاعبين.



كما تضمنت الفعالية برنامجاً للتدريب الموحد ومباريات كرة قدم للاعبين من أصحاب الهمم وشركائهم الموحدين، بمشاركة 40 لاعباً يمثلون عدداً من الأندية والمؤسسات الرياضية، من بينها نادي الثقة للمعاقين، نادي خورفكان للمعاقين، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، وجامعة أبوظبي «شركاء موحدون».



وركزت التدريبات على تطوير المهارات الفنية والبدنية، وتعزيز العمل الجماعي والتواصل بين اللاعبين، قبل إقامة مباريات ودية موحدة عكست روح التعاون والاندماج والروح الرياضية بين جميع المشاركين.



واختتمت الاحتفالية بتكريم المشاركين والمدربين والجهات المتعاونة، وتوزيع ميداليات المشاركة الموحدة على اللاعبين، تقديراً لمساهمتهم في إنجاح الفعالية ودعم رسالة الأولمبياد الخاص الإماراتي في تعزيز الدمج المجتمعي من خلال الرياضة.



وتعكس هذه المبادرة التزام اتحاد الإمارات لكرة القدم والأولمبياد الخاص الإماراتي بمواصلة العمل المشترك لتطوير الرياضات الموحدة، وتوفير الفرص الرياضية الداعمة لأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي.