7 وجهات أوروبية تستقبل تحضيرات أندية «المحترفين» للموسم الجديد

بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين ترتيب ملفات الموسم الجديد، عبر تحديد برامج الإعداد والمعسكرات الخارجية التي ستحتضن التحضيرات الصيفية، تأهباً لانطلاقة موسم مزدحم بالتحديات والاستحقاقات المحلية والقارية، وأكملت الأندية إجراءات السفر والحجوزات منذ وقت مبكر، على أن تنطلق مرحلة الإعداد خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل.



واختار 12 نادياً 7 وجهات مختلفة في أوروبا، وفضلت الأغلبية هولندا وسلوفينيا، في انتظار تحديد المتأهل الثاني من «الهواة» إلى دوري الأضواء والشهرة، وانتظار خورفكان الذي لم يحسم بعض الترتيبات الإدارية حتى يتمكن من تحديد برنامجه الخارجي.



وتفصيلاً حسم الوصل وجهته المعتادة باختيار هولندا مقراً لمعسكره، في خطوة يراهن من خلالها «الإمبراطور» على توفير أفضل أجواء التحضير للموسم الجديد، فيما قرر الجزيرة تغيير وجهته مقارنة بالموسم الماضي الذي أقام خلاله معسكره في إسبانيا، لينضم بدوره إلى الوصل في الوجهة ذاتها، إلى جانب بني ياس الذي يدرس عدة خيارات لفترة الإعداد، لكن هولندا تبقى الأقرب بنسبة كبيرة.



وفي المقابل، اتجه الشارقة والظفرة وكلباء إلى اختيار سلوفينيا مقراً للتحضيرات، في موسم تدخله الفرق الثلاثة بتحديات كبيرة بعد الصعوبات التي واجهتها خلال الموسم الحالي، خاصة في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، ما يجعلها أكثر حرصاً على إعداد برنامج فني قوي يتناسب مع طموحاتها في الموسم المقبل.



واختار شباب الأهلي والنصر السفر إلى النمسا لإقامة المعسكر الخارجي، والتي تعتبر وجهة مفضلة للعديد من الأندية في المواسم الأخيرة، أما العين بطل الثنائية، استقر على إقامة معسكره الرئيسي في إسبانيا، مع احتمالية تكرار سيناريو الموسم الماضي، عبر التوجه أولاً إلى المغرب لخوض المرحلة الأولى من التحضيرات قبل استكمال البرنامج في إسبانيا.



وحافظ الوحدة على وجهته السابقة، وحدد ألمانيا مجدداً مقراً لمعسكره الخارجي، كما قرر عجمان السفر إلى صربيا التي أقام بها أيضاً معسكر الصيف الماضي، في وقت اختار فيه يونايتد، الوافد الجديد إلى دوري الأضواء والشهرة، وجهة مختلفة بإقامة معسكره في لاتفيا، ضمن ترتيباته لأول ظهور له في دوري المحترفين.