فريق العين يحقق لقب مسابقة دوري تحت 11 سنة «أ»

حقق فريق نادي العين درع مسابقة دوري تحت 11 سنة «أ» بعد فوزه على فريق نادي شباب الأهلي بنتيجة «6-2» في المباراة التي أقيمت مساء أمس على الملعب الفرعي «2» في نادي شباب الأهلي بالعوير، ليرفع العين رصيده إلى 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي «55 نقطة» في المركز الثاني. سجل أهداف العين، سامويل يبواه «5 أهداف» وياسين قادري، فيما سجل هدفي شباب الأهلي، جفري فرح، وسيف علي.

وبعد نهاية المباراة، قام فهد إسماعيل الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، بتتويج اللاعبين والجهاز الفني والإداري للعين بالميداليات الذهبية ودرع مسابقة دوري تحت 11 سنة «أ».