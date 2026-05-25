نادي كلباء يتوج بطلًا لدوري تحت 11 سنة «د»

توج نادي كلباء بطلًا لمسابقة دوري تحت 11 سنة «د» عقب فوزه على نادي حتا بتسعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس على الملعب الفرعي «7» في نادي كلباء، في ختام منافسات الدوري. سجل أهداف كلباء، سيف اليماحي، خالد عبدالوهاب «هدفين» أحمد خالد «3 أهداف» محمد النقبي، منصور الزعابي «هدفين»، فيما سجل هدف حتا، علي بخيت.

وسلّم عبدالحكيم بلهون، عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، اللاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق كلباء الميداليات الذهبية ودرع مسابقة الدوري.