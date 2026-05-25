فاتورة الحكم الأجنبي تقفز إلى 11.2 مليون درهم بزيادة 300 %



قفزت فاتورة الاستعانة بأطقم التحكيم الأجنبية في مسابقات الفريق الأول لأندية المحترفين خلال موسم 2025-2026، إلى 11 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد ارتفاع أعداد الأطقم الأجنبية القادمة من 29 دولة لإدارة 67 مباراة، بزيادة تتجاوز 300 %، مقارنة بموسم 2024-2025، الذي بلغت فيه التكلفة 3 ملايين و60 ألف درهم، بإدارة 17 حكماً أجنبياً من 13 دولة، لـ 18 مباراة في مختلف المسابقات.



وكان العين صاحب الدور الأبرز في ارتفاع قيمة الفاتورة بالموسم المنتهي، بعدما قررت إدارة النادي الاستعانة بالحكم الأجنبي في جميع مباريات الفريق بالمسابقات المحلية، باستثناء مواجهة البطائح في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أدارها طاقم تحكيم وطني، بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي.

ونجح «الزعيم» في ختام الموسم في التتويج بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما خسر نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة.



وجرى احتساب التكلفة وفق قرار سابق صادر عن اتحاد الإمارات لكرة القدم، والذي حدد قيمة استقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة الواحدة بـ 170 ألف درهم، مع السماح لجميع أندية المحترفين بالاستعانة بعدد مفتوح من الأطقم الأجنبية في مختلف مسابقات الموسم.

وشهد الموسم المنتهي قيادة 44 حكماً أجنبياً لـ 51 مباراة من أصل 182 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و670 ألف درهم، فيما أدار 9 حكام أجانب مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بتكلفة مليون و350 ألف درهم، و6 حكام مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مقابل مليون و20 ألف درهم، إضافة إلى طاقم تحكيم أجنبي أدار مباراة كأس سوبر إعمار، بتكلفة بلغت 170 ألف درهم.



ويعد موسم 2025-2026 خامس موسم متتالٍ تسجل فيه الصافرة الأجنبية حضورها في الملاعب الإماراتية، بعدما ظهرت للمرة الأولى تاريخياً في الجولة السابعة من موسم 2021-2022، خلال مباراة شباب الأهلي والجزيرة، والتي أدارها الحكم الدولي التركي المعتزل جونيت شاكير، وبلغت التكلفة الإجمالية للاستعانة بالأطقم الأجنبية في آخر خمس نسخ من دوري أدنوك للمحترفين، 15 مليوناً و900 ألف درهم، منذ السماح بوجودها في موسم 2021-2022، من بينها مليون و870 ألف درهم في نسخة الدوري موسم 2024-2025.



وتصدر الحكم التركي هليل أوموت ميلر قائمة أكثر الحكام الأجانب إدارةً للمباريات الإماراتية هذا الموسم، بعدما أدار خمس مواجهات، بينما جاء في المركز الثاني كل من السلوفيني سلافكو فينتشيتش، والبرازيليان رامون أباتي ورافائيل كلاوس، بإدارة ثلاثة لقاءات لكل منهما، علماً بأن كلاوس انفرد بإدارة مباراتين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الأولى بين الجزيرة وبني ياس، والثانية نهائي البطولة بين العين والجزيرة.



كما أدار مباراتين كل من البرازيلي ويلتون سامبايو، والأرجنتينيين فاكوندو تيلو وداريو هيريرا ويائيل فالكون، والألماني فيليكس تسفاير، والفرنسيين كليمان توربان وفرانسوا ليتكسييه، والكوريين الجنوبيين كيم جونغ وكيم مانينغ، والسلوفاكي إيفان كروزلياك، والمكسيكي سيزار راموس، والروسي سيرجي إيفانوف، والروماني إستفان كوفاتش، والفنزويلي خيسوس فالينزويلا.



وفي المقابل، أدار مباراة واحدة كل من الألمانيين سفين يابلونسكي وتوبياس ستيلر، والروسيين سيرغي كاراسيف وكيريل ليفنيكوف، والهولنديين سيردار غوزبيوك وداني ماكيلي، والسلوفيني رادي أوبرنيوفيتش، والنرويجي إسبن إسكوس، والأوزبكي إيلجيز تانتاشيف، والسلفادوري إيفان بارتون، والسنغافوري محمد تقي، والأردني أدهم مخادمة، والأوروغويانيين أندريس ماتونتي واستيفان أوستوجيتش، والإسباني خيسوس خيل مانزانو، والبوسني عرفان بيليتو، والبلجيكيين إريك لامبيرت شيلتس ولورنس فيسر.



وشهدت القائمة أيضاً إدارة مباراة واحدة لكل من التشيليين كريستيان غاراي وبييرو مازا، والغواتيمالي ماريو إسكوبار، والأسترالي شون إيفانز، والمونتينيغري نيكولا دابانوفيتش، والكرواتي إيغور باجاك، والبلغاري جورجي كاباكوف، والإيطالي ماركو غويدا.