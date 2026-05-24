البطائح يفوز على خورفكان ويؤجل حسم دوري كرة الصالات

تأجل حسم لقب دوري كرة القدم للصالات لموسم 2025-2026، بعدما نجح البطائح في رد اعتباره أمام ضيفه خورفكان، وفاز عليه بنتيجة 5-4، في مواجهة الإياب للدور النهائي، ليعيد الصراع على الدرع إلى نقطة البداية ويفرض مباراة فاصلة لتحديد البطل.



وكان خورفكان قد حسم لقاء الذهاب على أرضه بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، إلا أنه فشل في تكرار تفوقه خلال مواجهة الإياب التي أقيمت مساء اليوم، ليتمسك البطائح بحظوظه في التتويج ويؤجل الحسم إلى المواجهة الفاصلة المرتقبة.



وشهدت المباراة أجواء جماهيرية حماسية وحضوراً لافتاً في المدرجات، عكس أهمية اللقاء وقوة المنافسة بين الفريقين، في ظل التقارب الفني الكبير والطموح المشترك لمعانقة لقب الموسم.