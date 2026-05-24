تُوِّج نادي العين بطلًا لكأس السوبر تحت 21 سنة، بعد فوزه على نادي الإمارات بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي أُقيم الأربعاء الماضي على الملعب الرئيسي رقم 2 بنادي النصر في دبي.



وعقب نهاية المباراة، أُقيمت مراسم التتويج بحضور عمر الحاج المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتم تسليم لاعبي فريق العين، إلى جانب الجهاز الفني والإداري، الميداليات وكأس بطولة السوبر.



وجاء تأهل فريق العين إلى بطولة كأس السوبر بعد تتويجه بدرع دوري تحت 21 سنة، إثر تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 64 نقطة، فيما تأهل فريق الإمارات بعد تتويجه بطلًا لكأس الإمارات تحت 21 سنة، عقب فوزه على فريق الوصل بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.