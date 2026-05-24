298 لاعباً في انطلاق دوري كرة القدم الإلكترونية



انطلقت، أمس السبت، منافسات التصفيات الإلكترونية للدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية، بمشاركة واسعة بلغت 298 لاعباً من مختلف أنحاء الدولة، في واحدة من أكبر البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ضمن جهوده المستمرة لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، وتعزيز حضور المواهب الوطنية في المنافسات الرسمية.



شهد اليوم الأول من التصفيات أجواءً تنافسية قوية ومستويات فنية مميزة، وسط مشاركة نخبة من اللاعبين الطامحين لحجز مقاعدهم في المرحلة المقبلة من البطولة، والتي ستقام بنظام المنافسات الحضورية بمشاركة الأندية الرسمية في الدولة.



وتتواصل التصفيات اليوم الأحد، حيث سيتم تحديد اللاعبين المتأهلين إلى النهائيات، بعد سلسلة من المواجهات التي تعكس التطور المتسارع الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات، والإقبال المتزايد من فئة الشباب على المنافسات الاحترافية.



وأكد اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية أن البطولة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الرامية إلى اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، إضافة إلى توفير بيئة تنافسية احترافية تسهم في دعم اللاعبين وتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.



من جانبه، أكد إبراهيم يوسف الخوري، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية، أن الإقبال الكبير على المشاركة في التصفيات يعكس النمو المتسارع الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في الدولة، مشيراً إلى أن المستوى الفني الذي ظهر خلال اليوم الأول من المنافسات كان مميزاً للغاية.



وقال الخوري: «نشهد تطوراً كبيراً في مستوى اللاعبين المواطنين والمقيمين، وهو ما يؤكد نجاح خطط الاتحاد في بناء قاعدة قوية للرياضات الإلكترونية. الدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية يمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وإعداد جيل قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، ونتطلع إلى مرحلة النهائيات الحضورية بمشاركة أفضل العناصر المتأهلة إلى جانب الأندية الرسمية في الدولة».



ويحظى الدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية باهتمام متنامٍ من مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في الدولة، خاصة مع التوسع المستمر في البطولات الرسمية وزيادة مشاركة الأندية والمؤسسات الرياضية في هذا القطاع الحيوي.