«الزعيم» يهيمن على التشكيلة المثالية للموسم

كشف موقع «سوفاسكور»، عن التشكيلة المثالية لموسم 2025-2026 في دوري أدنوك للمحترفين، بعد ختام موسم شهد تتويج العين بدرع الدوري، وفوز الوحدة بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي عقب تفوقه على العين في المباراة النهائية.



واعتمد الموقع طريقة لعب 4-3-1-2 في تشكيلته المثالية للدوري، والتي شهدت حضور حارس العين خالد عيسى في مركز حراسة المرمى، بعدما حصل على متوسط تقييم بلغ 7.03 نقاط خلال مشاركاته في البطولة.



وضم خط الدفاع كلاً من ظهيري شباب الأهلي، ماتيوس هنريكي وكوان سانتوس، بعدما حصلا على 7.26 و7.14 نقاط على الترتيب، إلى جانب ثنائي قلب دفاع العين رامي ربيعة ويحيى بن خالق، اللذين حصلا على 7.17 و7.18 نقاط.



وفي خط الوسط، تواجد كارلينهوس لاعب دبا بتقييم 7.33 نقاط، ونيكولاس خيمينيز لاعب الوصل بـ7.44 نقاط، وماتيوس بالاسيوس لاعب العين، والذي حصل على أعلى تقييم في التشكيلة بواقع 7.70 نقاط.



وجاء نبيل فقير لاعب الجزيرة خلف المهاجمين بتقييم 7.35 نقاط، بينما ضم خط الهجوم الثنائي دوسان تاديتش لاعب الوحدة، والذي نال 7.28 نقاط، وسفيان رحيمي نجم العين، الذي حصل على 7.36 نقاط.



وفي المقابل، أعلن «سوفاسكور» أيضاً التشكيلة المثالية لبطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، معتمداً طريقة 3-2-4-1، والتي شهدت وجود حارس الوحدة زايد أحمد في حراسة المرمى بتقييم بلغ 7.64 نقاط.



وجاء خط الدفاع بالكامل من العين، بوجود أمادو نيانغ ومارسيل راتنيك ويحيى بن خالق، بعدما حصلوا على تقييمات 7.02 و7.23 و7.12 نقاط على التوالي. وفي محور الوسط، حضر عبدالله حمد لاعب الوحدة بتقييم 7.16 نقاط، إلى جانب مامادو كوليبالي لاعب الجزيرة بـ7.13 نقاط.



أما الرباعي الهجومي، فضم كاكو وماتيوس بالاسيوس من العين، بعدما حصلا على 7.26 و7.67 نقاط، بالإضافة إلى دوسان تاديتش من الوحدة، والذي سجل أعلى تقييم في التشكيلة بواقع 7.94 نقاط، وعبدالله توري لاعب النصر بتقييم 7.43 نقاط. وفي مركز رأس الحربة، تواجد لابا كودوجو مهاجم العين وحيداً، بعدما حصل على تقييم 7.12 نقاط.