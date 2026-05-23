قرعة الشباب تضع منتخب الإمارات في المستوى الثالث



يترقب المنتخب الإماراتي للشباب تحت 20 عاماً، مراسم قرعة تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والتي تجرى، الخميس المقبل، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 44 منتخباً آسيوياً، في النسخة الثالثة والعشرين من التصفيات منذ اعتمادها لأول مرة عام 1980.



وتم تصنيف منتخب الإمارات في المستوى الثالث، ضمن التصفيات التي تقام خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026 بنظام التجمع المركزي، والتي ستشهد تطبيق نظام جديد يأتي ضمن حزمة الإصلاحات الرئيسة الخاصة بمسابقات الفئات العمرية، بعدما صادق عليها الاتحاد الآسيوي في وقت سابق من العام الجاري.



ويهدف النظام الجديد إلى رفع مستوى التنافس ومنح المنتخبات مباريات أكثر قوة وأهمية، عبر مواجهة منتخبات متقاربة فنياً، من خلال اعتماد نظام من مرحلتين يتضمن آلية للصعود والهبوط.

ووفقاً للنظام الجديد، سيتم في مرحلة التصفيات توزيع 32 منتخباً على ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل أصحاب المركز الأول، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى نهائيات النسخة الثالثة والأربعين من كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، في حين يهبط أصحاب المركز الأخير في كل مجموعة إلى مرحلة التطوير في النسخة التالية.



أما مرحلة التطوير، فستضم 12 منتخباً يتم توزيعهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، حيث تتأهل المنتخبات المتصدرة للمجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل ثلاثة منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى مرحلة التصفيات الرئيسة في النسخة المقبلة.



ويعتمد التصنيف القاري للمنتخبات على نتائج آخر ثلاث نسخ من البطولة، إلى جانب عدد المنتخبات المشاركة، حيث ضم المستوى الأول منتخبات أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية وأوزبكستان والعراق وإيران والأردن.



وضم المستوى الثاني منتخبات قطر وإندونيسيا وسوريا وتايلاند وفيتنام واليمن وقرغيزستان وطاجيكستان، أما المستوى الثالث، فضم إلى جانب الإمارات منتخبات عُمان والهند وكوريا الشمالية وكمبوديا والبحرين وماليزيا والفلبين، في حين جاء في المستوى الرابع منتخبات بنغلادش وتركمانستان والكويت ولبنان وفلسطين ولاوس وهونغ كونغ وأفغانستان.



وعلى مستوى مرحلة التطوير، ضم المستوى الأول منتخبات الصين تايبيه ومنغوليا وميانمار، في حين جاء في المستوى الثاني كل من سنغافورة وغوام والمالديف، وفي المستوى الثالث منتخبات نيبال وبروناي دار السلام وبوتان، في حين ضم المستوى الرابع منتخبات ماكاو وسريلانكا وجزر شمال ماريانا.



كما تم اعتماد الاتحادات المستضيفة لكل مرحلة، حيث سيتم وضعها في مستوى خاص بالمضيفين عند إجراء القرعة لضمان توزيعها على مجموعات مختلفة، إذ تستضيف التصفيات الرئيسة كلاً من: أوزبكستان وقطر وتايلاند وفيتنام وقرغيزستان وكمبوديا والبحرين ولاوس، في حين تستضيف مرحلة التطوير منتخبات منغوليا وميانمار وبوتان.