أندية الإمارات تكمل خريطة بطولات آسيا والخليج



أُسدل الستار على موسم 2025-2026 الكروي الإماراتي، بتتويج العين بثنائية مميزة بعدما جمع بين درع دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في حين أنهت أندية شباب الأهلي والوصل والجزيرة والوحدة والنصر وعجمان، الموسم في المراكز من الثاني وحتى السابع على جدول ترتيب الدوري المحلي.



وبناءً على النتائج النهائية، تحددت المشاركات الخارجية للأندية الإماراتية في موسم 2026-2027، حيث يشارك العين مباشرة في دوري منطقة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب شباب الأهلي والوصل صاحبَي المركزين الثاني والثالث في دوري أدنوك للمحترفين.



أما الجزيرة، فيبدأ مشواره القاري من الدور التمهيدي لدوري النخبة الآسيوي، عندما يستضيف الاتحاد السعودي على استاد محمد بن زايد يوم 11 أغسطس 2026، ضمن مواجهات الملحق المؤهل إلى مرحلة دوري منطقة الغرب.



وتشهد المرحلة نفسها مواجهة ثانية تجمع الحسين الأردني مع ضيفه باختاكور الأوزبكي، على أن يتأهل الفائزان إلى المرحلة الرئيسة من البطولة.



وفي دوري أبطال آسيا الثاني، يمثل الوحدة الإمارات بعد تتويجه بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وإنهائه الدوري في المركز الخامس، في حين يشارك النصر وعجمان في دوري أبطال الخليج، عقب قرار زيادة عدد الأندية المشاركة والسماح بمشاركة ناديين من كل دولة.



كما يشهد الموسم المقبل حضوراً إماراتياً قوياً في كأس السوبر الإماراتي القطري، بمشاركة العين والجزيرة وشباب الأهلي والوحدة، إلى جانب تنافس الأندية نفسها على البطولات المحلية المتمثلة في دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في حين تجمع مباراة كأس سوبر إعمار للمحترفين بين العين وشباب الأهلي.



وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أقر زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة من 24 إلى 32 نادياً، اعتباراً من الموسم المقبل، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التنافس القاري وتوسيع قاعدة المشاركة.



وتضم قائمة الأندية المتأهلة مباشرة إلى دوري منطقة الغرب من دوري النخبة الآسيوي، إلى جانب العين وشباب الأهلي والوصل، أندية السد والغرافة والشمال من قطر، والهلال والنصر والأهلي والقادسية من السعودية، إلى جانب القوة الجوية العراقي، ونيفتشي فرغانة الأوزبكي، بالإضافة إلى بطل ووصيف الدوري الإيراني.



وفي منطقة الشرق، تشارك أندية كاشيما إنتلرز وكاشيوا ريسول وكيوتو سانجا وبطل الدوري المئوي الياباني، إلى جانب جيونبك هونداي وديجون هانا وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية، وبوريرام يونايتد وبورت وراتشبوري من تايلاند، إضافة إلى شانغهاي بورت وجوان بكين من الصين، ونيوكاسل جيتس الأسترالي، وجوهور دار التعظيم الماليزي.



كما ينضم إلى أندية الشرق فريقان متأهلان من الملحق الذي تشارك فيه أندية غامبا أوساكا الياباني، وجانجون الكوري الجنوبي، وأديلايد يونايتد الأسترالي، وكونغ إن ها نوي الفيتنامي.



أما قائمة أندية دور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا الثاني، فتضم إلى جانب الوحدة الإماراتي، أندية التعاون السعودي، الريان القطري، ناساف الأوزبكي، الفيصلي الأردني، والمحرق والخالدية البحرينيين، والسيب العماني، والكويت الكويتي، إضافة إلى ثالث الدوري الإيراني، وبطل كأس العراق، وبطل الدوري الهندي، والخاسرين من ملحق دوري النخبة، والفائزين من ملحق دوري أبطال آسيا الثاني.