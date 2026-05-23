غوارديولا على رادار منتخب الإمارات



دخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا دائرة الاهتمام لتولي قيادة منتخب الإمارات لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، في ظل تزايد الأنباء حول اقتراب رحيل المدرب الروماني أولاريو كوزمين عن تدريب «الأبيض»، من أجل خوض تجربة جديدة مع أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بداية من الموسم القادم.



وكشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن غوارديولا يحظى باهتمام كبير من جانب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لقيادة المنتخب الوطني المقبل على استحقاقات مهمة في الموسم الجديد، أبرزها بطولة كأس الخليج 2026، وكأس آسيا 2027، إضافة إلى النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الآسيوي.



وأوضحت الصحيفة أن المدرب أنهى رحلته مع مانشستر سيتي، وكان قد عبر في أكثر من مناسبة عن رغبته في خوض تجربة تدريب المنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة من مسيرته التدريبية، بعدما حقق نجاحات استثنائية على مستوى الأندية الأوروبية.



وأضافت «سبورت» أن غوارديولا سبق وأن رفض عرضاً من الاتحاد السعودي للكرة لتولي تدريب منتخبها، في الوقت الذي يحظى فيه أيضاً باهتمام الاتحاد المغربي للكرة، الذي يرى في المدرب الإسباني الشخصية المناسبة لقيادة «أسود الأطلس» نحو مرحلة جديدة من التطور بعد الإنجازات التاريخية الأخيرة للمنتخب المغربي.



وفي المقابل، يتردد اسم المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش ضمن قائمة المرشحين كذلك لتولي قيادة المنتخب الإماراتي، خاصة أنه يمتلك خبرة دولية كبيرة بعدما قاد منتخب كرواتيا لكرة القدم منذ عام 2017، وحقق معه نجاحات بارزة في بطولات كأس العالم، إلى جانب استمراره في قيادة المنتخب الكرواتي خلال كأس العالم 2026.



ويترقب الشارع الرياضي الإماراتي القرار النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني لـ«الأبيض»، في ظل الطموحات الكبيرة المرتبطة بالمرحلة المقبلة، والسعي لإعادة المنتخب إلى المنافسة القارية بقوة خلال الاستحقاقات القادمة.