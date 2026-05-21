أرقام استثنائية لنجوم دوري أدنوك للمحترفين

حفل موسم 2025-2026 من دوري أدنوك للمحترفين بمنافسة قوية بين أبرز نجوم البطولة، في مشهد يعكس المستوى التنافسي المرتفع للمسابقة، سواء على مستوى الفاعلية الهجومية، أو صناعة اللعب، أو الجاهزية البدنية والاستمرارية، وفق الأرقام والإحصاءات الصادرة عن رابطة المحترفين الإماراتية.

وواصل التوجولي كودجو لابا، مهاجم العين، حضوره اللافت في سباق الهدافين، بعدما أنهى الموسم متصدراً القائمة برصيد 25 هدفاً، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ المسابقة.

وجاء السوري عمر خريبين، لاعب الوحدة، في المركز الثاني برصيد 17 هدفاً، فيما حل يوري سيزار سانتوس، لاعب شباب الأهلي، ثالثاً بـ13 هدفاً، ثم كريم البركاوي، لاعب الظفرة، رابعاً بـ11 هدفاً، وتساوى كل من وليد أزارو وطارق تيسودالي برصيد 10 أهداف لكل منهما.

وعلى صعيد صناعة الأهداف، تصدر الصربي دوسان تاديتش، لاعب الوحدة، قائمة أفضل صناع اللعب بـ12 تمريرة حاسمة، متفوقاً على ماتياس بلاسيوس، لاعب العين، صاحب الـ10 تمريرات، فيما جاء كل من فيديريكو كارتابيا ونيكولاس خيمينيز في المركز الثالث بـ8 تمريرات لكل منهما، ثم أليخاندرو سيباستيان خامساً بـ7 تمريرات حاسمة.

وفي مؤشر الجاهزية والاستمرارية في المشاركة، تقاسم الصدارة كل من أمجد السيد، حارس الظفرة، وعلي الحوسني، لاعب عجمان، بواقع 2340 دقيقة، تلاهما جوكو زايكوف بـ2334 دقيقة، ثم خالد عيسى، حارس العين، بـ2323 دقيقة، وماتياس بلاسيوس بـ2272 دقيقة، في دلالة واضحة على اعتماد الأجهزة الفنية على عناصر ثابتة طوال الموسم.

وعلى مستوى التسديدات، واصل كودجو لابا تفوقه الهجومي بتصدره القائمة بـ88 تسديدة، متقدماً على عمر خريبين بـ65 تسديدة، ثم عبد الله توري ووليد أزارو بـ50 تسديدة لكل منهما، فيما جاء مهند علي خامساً بـ48 تسديدة.

وفي التمريرات الصحيحة، تصدر ماتياس بلاسيوس القائمة بـ1236 تمريرة صحيحة، يليه جلاوبر ليما بـ1179 تمريرة، ثم لوكا ميليفويفيتش بـ1150 تمريرة، ويحيى بنخالق بـ1130 تمريرة، وجوبسون سانتوس بـ1128 تمريرة، بما يعكس الدور المحوري للاعبي الوسط في التحكم بإيقاع المباريات وبناء الهجمات.

كما شهد الموسم تألقاً واضحاً في جانب المراوغات الناجحة، حيث تصدر كيفن أرديلا القائمة بـ48 مراوغة، يليه سيرجيو بيريرا بـ45 مراوغة، ثم براهيما ديارا بـ42 مراوغة، بينما تقاسم عبد الله توري وجويلهرم دا سيلفا المركز الرابع بـ40 مراوغة لكل منهما.

وعزز كودجو لابا أرقامه التاريخية في البطولة بعدما توج بلقب هداف الدوري للمرة الخامسة منذ انضمامه، عقب تتويجه في مواسم 2019-2020 بـ19 هدفاً، و2021-2022 بـ26 هدفاً، و2022-2023 بـ28 هدفاً، و2024-2025 بـ20 هدفاً، إضافة إلى الموسم الحالي بـ25 هدفاً.

ورفع لابا رصيده الإجمالي إلى 143 هدفاً في دوري أدنوك للمحترفين، متفوقاً بفارق 48 هدفاً عن أقرب ملاحقيه علي مبخوت صاحب الـ95 هدفاً.

وخاض مهاجم العين 155 مباراة في المسابقة، ساهم خلالها في 168 هدفاً، بواقع 143 هدفاً و25 تمريرة حاسمة، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيراً في تاريخ دوري أدنوك للمحترفين.

وفي المقابل، واصل عمر خريبين تألقه بعدما وصل إلى 126 مساهمة تهديفية خلال 155 مباراة، بواقع 99 هدفاً و27 تمريرة حاسمة، كما أصبح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً مع الوحدة في الدوري منذ انضمامه برصيد 82 هدفاً.

وشهد الموسم أيضاً حضوراً مميزاً لدوسان تاديتش، الذي تصدر قائمة صناع اللعب بـ12 تمريرة حاسمة، من بينها «هاتريك» تمريرات حاسمة في مواجهة بني ياس ضمن الجولة الثانية عشرة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز صناع اللعب والعناصر الفنية المؤثرة في البطولة.

وتؤكد تلك الأرقام والإحصاءات أن موسم 2025-2026 كان من أكثر المواسم تنافسية على الصعيد الفردي، في ظل التقارب الكبير بين النجوم، وتنوع عناصر التأثير الفني داخل مختلف أندية دوري أدنوك للمحترفين.