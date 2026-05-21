مروان أزرقان يودع النصر بعد موسمين

أعلن الهولندي مروان أزرقان رحيله عن نادي النصر بعد موسمين قضاهما في صفوف الفريق، موجهاً رسالة شكر للنادي وجماهيره عبر حسابه على «إنستغرام».

وكتب أزرقان: «شكراً على العامين الماضيين مع نادي النصر، لقد كانت تجربة رائعة»، في إشارة إلى نهاية مشواره مع «العميد».

وشارك اللاعب، الذي لعب ضمن فئة المقيمين، في 19 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها هدفاً واحداً، بعدما تراجع حضوره الأساسي في تشكيلة الفريق.

وكان أزرقان قدّم موسماً لافتاً مع النصر في الموسم الماضي، إذ خاض 24 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين وسجل أربعة أهداف، ليصبح من العناصر المؤثرة في الفريق، قبل أن يتحول تدريجياً إلى مقاعد البدلاء.

وبدأ أزرقان مسيرته الكروية مع نادي فينورد الهولندي، كما دافع عن ألوان أندية ناك بريدا، وإكسيلسيور، وأوتريخت، قبل انتقاله إلى الدوري الإماراتي.