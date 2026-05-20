«الأبيض» يفتتح مشواره في «خليجي 27» بلقاء منتخب اليمن

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن جدول ومواعيد مباريات النسخة المقبلة من بطولة «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر المقبلين. ويفتتح منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بلقاء منتخب اليمن يوم 24 سبتمبر المقبل، الساعة 7:55 مساء بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ثم يلتقي منتخب البحرين يوم 27 من الشهر نفسه، الساعة 10:00 مساء، بتوقيت الإمارات، على استاد الأمير عبدالله الفيصل.


ويختتم منتخبنا مشواره في مرحلة المجموعات بلقاء منتخب قطر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم 30 سبتمبر المقبل، الساعة 09:30 مساء، بتوقيت الإمارات.
وتجمع المباراة الافتتاحية منتخبي السعودية والكويت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الأربعاء 23 سبتمبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية على الملعب نفسه يوم 6 أكتوبر المقبل.