أخطاء فنية صنعت الموسم الصفري لشباب الأهلي



رغم أن شباب الأهلي يعد أحد أكثر الأندية الإماراتية استقراراً ونجاحاً في عصر الاحتراف، فإن الموسم الحالي 2025 ــ 2026 أعاد إلى الواجهة مشهد «الموسم الصفري»، بعد خسارة الفريق لجميع البطولات المحلية والقارية، في تكرار لسيناريوهات سابقة عاشها النادي في موسمي 2017 ـ 2018 و2021 ـ 2022.



ومنذ دمج أندية الأهلي والشباب ودبي عام 2017، اعتادت جماهير «الفرسان» رؤية فريقها منافساً دائماً على الألقاب، لذلك بدا الخروج خالي الوفاض هذا الموسم صدمة فنية وجماهيرية، خصوصاً أن الفريق دخل الموسم بطموحات كبيرة وإمكانات تضعه بين أبرز المرشحين لكل البطولات.



والقراءة الفنية لما حدث، تؤكد أن أزمة شباب الأهلي لم تكن مرتبطة فقط بخسارة المباريات أو فقدان البطولات، بل بغياب الاستقرار الفني والهوية الواضحة في كثير من فترات الموسم، حيث افتقد القدرة على إدارة اللحظات الحاسمة، سواء على مستوى التبديلات أو قراءة المباريات الكبرى أو الحفاظ على النسق التنافسي حتى النهاية، وهو ما أعاد ملف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، إلى دائرة النقاش بقوة.



وعودة الفريق للمنافسة في الموسم المقبل تتطلب التعاقد مع مدرب يمتلك شخصية البطولات، وقادراً على إدارة الضغوط والمنافسة الطويلة، خاصة أن فريقاً بحجم شباب الأهلي لا يملك رفاهية الدخول في مراحل تجريبية أو مشاريع تحتاج سنوات.



كما أن أحد أبرز أسباب التراجع تمثل في تذبذب مستوى اللاعبين الأجانب، إذ لم تحقق بعض الصفقات الإضافة الفنية المنتظرة، سواء على مستوى صناعة الفارق أو الحسم في المباريات الكبرى.

وانعكس ذلك بشكل واضح على الأداء الدفاعي والهجومي للفريق، حيث افتقد شباب الأهلي إلى المهاجم القادر على تحويل الفرص إلى أهداف بصورة مستمرة في ظل غياب طويل ومتكرر للإصابة للمهاجم سردار أزمون.



وكذلك تراجع كبير في مستوى التهديف وصناعة اللعب من المهاجم مؤنس دبور حتى رحيله عن الفريق، كما عانى الخط الخلفي من أخطاء متكررة وفقدان الانسجام في أوقات حساسة، وبالتالي بات الفريق بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة لملف المحترفين الأجانب، مع التركيز على عناصر تمتلك الجودة والشخصية والخبرة، وليس فقط الأسماء أو القيمة السوقية.



ولم يكن العامل البدني بعيداً عن أسباب الانهيار، إذ تعرض الفريق لسلسلة من الإصابات المؤثرة التي حرمت الجهاز الفني من الاستقرار على تشكيلة ثابتة طوال الموسم، وأثرت الإصابات المتكررة على النسق الجماعي، خصوصاً مع عودة بعض اللاعبين قبل اكتمال جاهزيتهم، ما جعل الفريق يفقد التوازن الفني والبدني في مراحل مهمة من الموسم.



كما أن ضغط المشاركات وتعدد البطولات والأهداف أمام الفريق، كشف عن محدودية بعض الخيارات البديلة، وهو ما انعكس سلباً على جودة الأداء عند غياب العناصر الأساسية عن المباريات.



وشباب الأهلي لا يحتاج إلى ثورة تغيير كاملة بقدر حاجته إلى قرارات دقيقة وحاسمة، تبدأ من اختيار مدرب مناسب، مروراً بإعادة بناء ملف الأجانب، وصولاً إلى تدعيم نوعي في الدفاع والهجوم، ويبقى التحدي الأكبر أمام الإدارة هو إعادة الفريق إلى شخصية البطل المعتادة، لأن جماهير «الفرسان» لا تقيس المواسم بالمنافسة فقط، بل بعدد البطولات التي تدخل خزائن النادي.



ورغم مرارة الموسم الصفري، فإن كثيرين يرون أن ما حدث قد يمثل نقطة مراجعة مهمة لإعادة ترتيب الأوراق، حتى يعود شباب الأهلي بصورة أكثر قوة واستقراراً في الموسم المقبل.